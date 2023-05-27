Екссоліста гурту звинуватили у розпалюванні ненависті. Тому поліція розпочала кримінальне розслідування.
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Під час шоу 79-річний музикант вийшов на сцену, одягнений у довгу шкіряну куртку з червоною пов'язкою та емблемою з двох схрещених молотків, яка нагадує свастику.
Додамо, що в Німеччині заборонена нацистська символіка та уніформа. Поліція заявила, що вбрання Вотерса "ображає гідність жертв і тим самим порушує громадський порядок".
Тому правоохоронці відкрили кримінальну справу. Після завершення розслідування її буде передано до прокуратури Берліна.
Що сказав Роджер Вотерс? Артист після скандалу заявив, що в цьому костюмі він виступав і в інших містах. Він вважає, що його хочуть виставити антисемітом.
Крім того, Роджер зі сцени порівняв смерть палестинської журналістки "Аль-Джазіри" Ширін Абу Аклех зі смертю єврейської дівчинки Анни Франк, яку вбили під час Голокосту.
МЗС Ізраїлю відреагувало на цей момент, написавши в Twitter: "Доброго ранку всім, окрім Роджера Вотерса, який провів вечір у Берліні, оскверняючи пам'ять Анни Франк та 6 мільйонів євреїв, убитих у Голокості".
Засновник Pink Floyd часто підтримує Росію
- У серпні музикант назвав Джо Байдена "воєнним злочинцем", який "розпалює вогонь" в Україні. Музикант звернувся до Зеленського та порадив сісти за стіл переговорів з окупантами, а США закликав не постачати зброю Україні.
- Роджер Вотерса наголошував, що президент Володимир Зеленський та українці "перейшли безліч червоних ліній". Також він казав, що якщо Україна не припинить війну на умовах Путіна, нам доведеться боротися до останнього людського життя.
- Згодом він звернувся до Олени Зеленської та попросив її вплинути на чоловіка. Нібито Зеленський має "припинити громадянську війну, встановити мир на Донбасі та надати часткову автономію Донецьку та Луганську".
- За такі пропутінські заяви у цивілізованому світі його засудили. Зокрема, наші друзі-поляки визнали Вотерса персоною нон ґрата.
- Крім того, артист виступив на засіданні Радбезу ООН, куди його запросила Росія. Артист заявив, що країну-агресорку нібито спровокували напасти на Україну.
- Однак у вересні фанат тирана Путіна звернувся до нього на тлі ядерної загрози. Музикант згадав про своїх дітей та онуків і послав російського диктатора.