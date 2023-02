Саме Росія ініціювала проведення цього засідання Радбезу ООН. Терористи захотіли обговорити постачання зброї в Україну.

Музикант заявив, що виступає від імені "приблизно чотирьох мільярдів братів і сестер", назвав їх "більшістю між голосу". Також він нібито представив "мільйони учасників міжнародного антивоєнного руху".

Російське вторгнення в Україну не було неспровокованим, тому я також рішуче засуджую тих, хто це вторгнення спровокував,

– заявив Вотерс.

Хоча артист не зазначив, кого саме має на увазі, але натякнув, що країну-агресорку спровокували цинічно напасти на українські території та вже майже рік вбивати мирних людей, вчиняти терористичні акти проти населення.

Сергій Кислиця не забарився з відповіддю. Він заявив, що Вотерс став "цеглиною в стіні російської дезінформації та пропаганди".

У 1979 році Pink Floyd написали пісню Another Brick in the Wall. Того ж року Радянський Союз вдерся до Афганістану. Після того, як Pink Floyd засудили вторгнення, гурт заборонили в Радянському Союзі. Іронічно, якщо не лицемірно, що пан Вотерс намагається зараз виправдати чергове вторгнення,

– сказав Кислиця.

Засновник Pink Floyd вже не вперше підтримав війну в Україні