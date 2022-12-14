Багато країн світу відзначатимуть Різдво 25 грудня. Серед них і Велика Британія. Королівська сім'я завжди по-особливому підходить до святкування.

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Різдвяна листівка Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Представники королівської родини щороку презентують нові різдвяні листівки. Для цьогорічної Кейт Міддлтон і принц Вільям обрали фото, яке зробили під час прогулянки з дітьми. Кетрін позувала на камеру в темних обтислих джинсах, білій блузці та кедах. Волосся вклала у локони, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Принц Вільям також одягнув джинси, поєднав їх з темно-синьою сорочкою та кросівками. Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї так само були у повсякденному вбранні. Вони всі щиро усміхалися та насолоджувалися теплим сонячним днем.

Ділимося новою сімейною фотографією для цьогорічної різдвяної листівки!

– написало подружжя під фото.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Цього року вперше у новому статусі презентували листівку король Чарльз III та королева-консорт Камілла. Фото, яке вони обрали для листівки, було зроблене 5 вересня у Шотландії на Іграх горян, за 3 дні до смерті Єлизавети II. Тому ця світлина є особливою для подружжя.

Як королівська сім'я готується до Різдва