Багато країн світу відзначатимуть Різдво 25 грудня. Серед них і Велика Британія. Королівська сім'я завжди по-особливому підходить до святкування.
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Різдвяна листівка Кейт Міддлтон і принца Вільяма
Представники королівської родини щороку презентують нові різдвяні листівки. Для цьогорічної Кейт Міддлтон і принц Вільям обрали фото, яке зробили під час прогулянки з дітьми. Кетрін позувала на камеру в темних обтислих джинсах, білій блузці та кедах. Волосся вклала у локони, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Принц Вільям також одягнув джинси, поєднав їх з темно-синьою сорочкою та кросівками. Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї так само були у повсякденному вбранні. Вони всі щиро усміхалися та насолоджувалися теплим сонячним днем.
Ділимося новою сімейною фотографією для цьогорічної різдвяної листівки!
– написало подружжя під фото.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських
Цього року вперше у новому статусі презентували листівку король Чарльз III та королева-консорт Камілла. Фото, яке вони обрали для листівки, було зроблене 5 вересня у Шотландії на Іграх горян, за 3 дні до смерті Єлизавети II. Тому ця світлина є особливою для подружжя.
Як королівська сім'я готується до Різдва
- У залі Святого Георгія, що у Віндзорі, вже встановили 6-метрову ялинку. Також королівські маєтки прикрасили іншими різдвяними декораціями.
- Кейт Міддлтон готується вдруге провести святковий концерт "Королівські колядки: Разом на Різдво". Він пройде 15 грудня у Вестмінстерському абатстві. На концерті прозвучать спеціальні різдвяні пісні, присвячені покійній Єлизаветі II.