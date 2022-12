Захід відбудеться у Вестмінстерському абатстві, повідомив Букінгемський палац. Король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла теж запрошені. Ймовірно, концерт "Королівські колядки: Разом на Різдво" відвідають інші члени монаршої родини, благодійники, волонтери, військовослужбовці та інші важливі члени суспільства.

На різдвяному концерті прозвучать колядки на честь покійної королеви Єлизавети ІІ. Вони будуть присвячені основним цінностям її 70-річного правління – вірі, доброті, співчуттю та підтримці інших.

Ці принципи поділяють та уособлюють гості, яких запросили в абатство з усієї Великої Британії на знак визнання їх невпинних зусиль, спрямованих на допомогу та турботу про оточуючих,

– йдеться в повідомленні Букінгему.

Вестмінстерське абатство також прикрасять до Різдва, аби передати дух свята всім людям, незалежно від віросповідання.

На концерті виступатимуть Саманта Баркс з фільму "Знедолені", а Альфі Бое заспіває в дуеті з Мелані зі Spice Girls.

Принц Вільям також з'явиться перед публікою, але з читанням.

Трансляцію заходу покажуть на телеканалі ITV1 напередодні Різдва. 2021 року це було 24 грудня.

Нагадаємо, минулого року на різдвяному концерті Кейт Міддлтон здивувала всіх дуетом з Томом Вокером. Вона сіла за фортепіано й зіграла його святковий сингл For Those Who Can't Be Here. Тоді принцеса Уельська страшенно нервувала, але впоралася пречудово.