Многие страны будут отмечать Рождество 25 декабря. Среди них и Великобритания. Королевская семья всегда особенно подходит к празднованию.

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Рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Представители королевской семьи ежегодно представляют новые рождественские открытки. Для этого Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали фото, которое сделали во время прогулки с детьми. Кэтрин позировала на камеру в темных джинсах, белой блузке и кедах. Волосы уложила в локоны, а на лице сделала легкий макияж.

Принц Уильям также надел джинсы, соединил их с темно-синей рубашкой и кроссовками. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи были в повседневной одежде. Все они искренне улыбались и наслаждались теплым солнечным днем.

Делимся новой семейной новой фотографией для рождественской открытки!

– написали супруги под фото.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото с инстаграмма принца и принцессы Уэльских

В этом году впервые в новом статусе представили открытку король Чарльз III и королева-консорт Камилла. Фото, которое они выбрали для открытки, было сделано 5 сентября в Шотландии на Играх горцев, за 3 дня до смерти Елизаветы II. Поэтому эта фотография является особенной для супругов.

Как королевская семья готовится к Рождеству