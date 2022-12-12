Британська королівська сім'я готується до святкування Різдва та Нового року. Король Чарльз III та королева-консорт Камілла представили святкову листівку з їхнім фото.

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Різдвяна листівка Чарльза III й Камілли

На фото Чарльз III позує в сірому піджаку зі смугастою краваткою. Камілла постала в зеленому пальті та молочній блузці, доповнивши образ беретом у тон до вбрання. Королева-консорт на кадрі ніжно дивиться на чоловіка.



Листівка Чарльза ІІІ і Камілли / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Це фото було зроблене 5 вересня у Шотландії на Іграх горян, тобто за 3 дні до смерті Єлизавети III. На той час Чарльз був ще принцом Уельським. Тому світлина, яку помістили на різдвяну листівку, є особливою для королівської сім'ї.

"Бажаємо вам щасливого Різдва та Нового року", – пише на листівці.

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