Британська королівська сім'я готується до святкування Різдва та Нового року. Король Чарльз III та королева-консорт Камілла представили святкову листівку з їхнім фото.
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Різдвяна листівка Чарльза III й Камілли
На фото Чарльз III позує в сірому піджаку зі смугастою краваткою. Камілла постала в зеленому пальті та молочній блузці, доповнивши образ беретом у тон до вбрання. Королева-консорт на кадрі ніжно дивиться на чоловіка.
Листівка Чарльза ІІІ і Камілли / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Це фото було зроблене 5 вересня у Шотландії на Іграх горян, тобто за 3 дні до смерті Єлизавети III. На той час Чарльз був ще принцом Уельським. Тому світлина, яку помістили на різдвяну листівку, є особливою для королівської сім'ї.
"Бажаємо вам щасливого Різдва та Нового року", – пише на листівці.
Як монарша родина готується до Різдва
- Святковими декораціями вже прикрасили Віндзорський замок. 6-метрову ялинку поставили у залі Святого Георгія, а Королівську їдальню наповнили прикрасами для різдвяної атмосфери.
- Кейт Міддлтон готується вдруге провести святковий концерт "Королівські колядки: Разом на Різдво". Він пройде 15 грудня. На концерті прозвучать спеціальні різдвяні пісні, присвячені покійній Єлизаветі II.