Захід проведуть у Вестмінстерському абатстві. На концерті прозвучать спеціальні різдвяні пісні, присвячені покійній Єлизаветі ІІ. Вони будуть про основні цінності її 70-річного правління – вірі, доброті, співчуттю та підтримці інших.
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Святковий look Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська показала перше фото з-за лаштунків зйомок для концерту. Кетрін позувала в затишній кімнаті, що прикрашена святковими декораціями. Позаду принцеси видно красиву ялинку.
Сама ж Кейт постала перед камерою у розкішній вечірній сукні червоного кольору, що була розшита паєтками. Довге волосся вклала у локони, які гарно спадали спереду. На обличчі в Кетрін був вечірній макіяж у коричневих тонах з акцентом на очах. Такий look довершили вишукані сережки.
Кейт Міддлтон на зйомках концерту / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських
Нагадаємо, на концерт запросили короля Чарльза III та королеву-консорт Каміллу, а також інших членів монаршої родини. Щоб передати дух Різдва, Вестмінстерське абатство прикрасять святковими декораціями. На концерті виступатимуть Саманта Баркс з фільму "Знедолені", а Альфі Бое заспіває в дуеті з Мелані зі Spice Girls. Перед публікою з'явиться і принц Вільям, але з читанням. Напередодні різдвяного вечора захід покажуть по телебаченню.
Як королівська сім'я готується до Різдва
- У Віндзорському замку вже встановили ялинку та інші святкові декорації. 6-метрову ялинку встановили в залі Святого Георгія.
- Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла вперше у новому статусі презентували різдвяну листівку. На ній зображене особливе фото королівського подружжя.