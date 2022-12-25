Цього року зимові свята мають для українців гіркий присмак війни та тривог. Але всі пам'ятають, що життя продовжується. Українські зірки доводять це, прикрашаючи новорічних і різдвяних красунь, повідомляє 24 канал.

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Світлана Тарабарова

Артистка показала зворушливе відео, як ставила й прикрашала ялинку з дітьми. Вона підкреслила, що з сім'єю матиме цю святкову атмосферу та магію Різдва завдяки ЗСУ.

MamaRika

Співачка MamaRika разом з чоловіком Сергієм Середою та сином також вирішили прикрасити ялинку напередодні Різдва. У святковий день вона побажала миру кожній родині.

Григорій Решетник

Сім'я Решетників прикрасила ялинку напередодні Дня Святого Миколая, щоб поставити подарунки. Та Росія й тут намагалась зіпсути святковий настрій – під ранок 19 грудня Київщину атакували "шахідами". Але Григорій Решетник розповів, що навіть ці 18 годин без води, світла й тепла не вплинули на усмішки синів.



Решетник з синами / Фото з інстаграму Решетника

Катя Осадча

Телеведуча пояснювала, що хоче подарувати дітям свято – тому днями прикрасила ялинку з чоловіком і дітьми. "Ялинці бути, попри все! Миколаю бути, попри все! Перемозі бути!".

Даша Квіткова

Блогерка показала відео, як проводила час удвох з сином на тлі ялинки, що виблискувала гірляндами.

Маша Єфросиніна

Схоже, телеведуча цього року не поставила ялинки. Але однаково прикрасила дім до Різдва – запалила свічки та показала оленя, зробленого з ялинкових гілок.



Маша з сином / Фото з інстаграму зірки