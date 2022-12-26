Многие украинцы отпраздновали Рождество Христово 25 декабря. Тина Кароль тоже в их числе. Артистка провела этот день с самым родным мужчиной.

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Как Тина Кароль отпраздновала Рождество

В инстаграм-сторис артистка опубликовала несколько коротких роликов, на которых показала, как готовилась к празднику. Главным блюдом рождественского стола стала ароматная запеченная курица. Также Вениамин приготовил салат. Оба были в домашней одежде.

На одном из снимков Кароль показала, как подрос Вениамин и насколько он похож на своего отца. Это одно из немногих фото звездной мамы и ее потомка, которое попало в сеть. Тина редко делится общими кадрами, держит личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз.

Тина Кароль отпраздновала Рождество с сыном / Скриншоты инстаграм-сторис певицы

Напомним, в День святого Николая Тина Кароль и министр МВД Денис Монастырский наградили детей, помогающих ВСУ. Они вручили подарки, а певица еще и спела свой хит "Украина – это ты".