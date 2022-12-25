Поки українці вирішують, коли та як святкувати Різдво у складний час війни, зірки підтримують ідею плавного переходу з 25 грудня на 7 січня. Аби українці та українська церква разом адаптувались до нових звичаїв і традицій. Що вони кажуть у своїх інстаграм-сторінках, хто мав Святу вечерю 24-го та що бажають усій країні – дивіться далі.

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Гурт TVORCHI

"За цей період ми усі отримали сталеві серця. Ми показали нашу нескореність та незламність. А в новому році хочу побажати всім нам бути трішки щасливішими, більше усміхатися та святкувати нашу перемогу разом. З Різдвом, Україно", – звернувся у відео гурт, який переміг у Нацвідборі Євробачення-2023.

Надя Дорофєєва

"Сьогодні Святвечір. На жаль, не всі українські родини зможуть зустріти його разом. Але, головне, не втрачати віру та об’єднуватись ще сильніше!!" – написала артистка 24 грудня.



Надя Дорофєєва привітала зі Святвечором та Різдвом / Фото з інстаграму співачки

Андрій Бєдняков

"Ваш різдвяний олень вітає вас з Різдвом! Merry Christmas from your Christmas Deer", – написав ведучий та несподівано зіграв "Щедрик" на фортепіано.

Джамала

"З прийдешніми святами! Цьогоріч вони не відчуваються так, як колись, але я вірю, що у вашій душі є хоча б невеличка частинка різдвяного настрою. Ми майже пройшли цей рік, залишилось ще трохи… Обіймаю кожного та кожну із вас в цю ніч! Ваша Джа", – звернулась співачка.

Ірина Федишин

"Христос Народився! Славімо його! Вітаю з Різдвом, яке сьогодні святкують мільйони. Ми зустрічаємо це свято у найважчих випробуваннях. Але ми все це пройдемо. Ми разом творимо диво. Народження неймовірно сильної і квітучої України. І бажання на всіх сьогодні одне. Нехай воно якнайшвидше збудеться", – каже артистка.

Катерина Осадча

"З Різдвом Христовим і прийдешніми святами! Минулого року напередедні свят ми писали, що віримо в різдвяні дива, загадували бажання на 2022 рік, просили щастя, пригод, нових можливостей… Сьогодні ми вже не чекаємо дива, сьогодні ми чекаємо перемоги, ми не опираємось на долю, ми дякуємо ЗСУ за наші життя, ми не очікуємо пригод, бо "пригод" вистачило на все життя. Ми хочемо миру… і миру через перемогу… І нехай Різдво принесе нам віру в наше мирне гарне і квітуче майбутнє! Дасть сили і духу. Теплого вам та затишного Різдва. Божого благословіння нам всім", – щиро поділилась телеведуча.



Катерина Осадча з Горбуновим та синами / Фото з інстаграму ведучої

Григорій Решетник

"З Різдвом Вас! Сімейного затишку, кохання, добра та Перемоги! Нехай Господь оберігає Україну! З любов’ю Reshetnik Family", – поділився ведучий "Холостяка".



Решетник з дружиною та синами у Різдво / Фото з інстаграму ведучого

Світлана Тарабарова

"З Різдвом, мої рідні люди. Дякувати і, незважаючи ні на що, шукати позитив та любов – моя позиція, мій порятунок від тієї чорної діри, в яку нас всіх інколи затягує. Я дякую всім, хто поруч був весь цей важелезний рік.

Дякую країні, воїнам, волонтерам, всім, хто стоїть на стороні добра. Дякую диву, що живе всередині мене і рятує мене, даруючи надію та безмежну любов. Дякую і стає легше на душі", – каже Тарабарова

Гурт "Антитіла"

"З Різдвом! Нехай цей день буде наповнений теплом і світлом, бо справжнє світло всередині кожного українця, кожного з нас! Ми вже у Львові, випили смачної кави, привезли позитивні та теплі емоції і чекаємо на вас сьогодні о 19:00 на своєму концерті!" – запрошують музиканти.



Гурт "Антитіла" запрошує на концерт у Різдво / Фото з інстаграму гурту

Святослав Вакарчук

"Різдво Христове. Це велике свято, в якому так багато символізму, що словами неможливо описати. Але є головне – це свято світла. Світла, яке завжди перемагає темряву. Вчора в Херсоні наші воїни передали мені Вифлеємський вогонь миру. Для мене це велика честь. Я з радістю везу його з собою до Києва, щоб поділитись з усіма рідними і близькими людьми.

Ми з родиною прийняли рішення, що від цього року почнемо святкувати Різдво саме 25 грудня. Так відчуваємо. Так вважаємо правильним для себе. Традиції сильні тоді, коли їхній зміст диктує форму. Тож усім українцям, які вирішили святкувати Різдво саме завтра, як і тим, хто продовжує святкувати 7 січня, як і тим, хто не святкує це свято, всім-всім, я бажаю радості і добра, а головне — Перемоги Світла над темрявою. Христос Народився!" – розповів лідер гурту "Океан Ельзи".

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