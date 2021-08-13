Користувачі інстаграму неспроста звертаються до доньки Олександра Еллерта. Все тому, що Еля швидко потоваришувала з зірковою обраницею батька Ксенією Мішиною. Разом з сином "Холостяки" Платоном вони літали в Домінікану та подорожували Україною.
До теми Ксенія Мішина після розставання з Еллертом розповіла про самотність
Гуморист проводив день з донькою і дозволив фоловерам ставити їй запитання. Безумовно, без згадки про Ксенію Мішину не обійшлося. Шанувальник Еллерта написав: "Елю, помири тата з Ксю". На таке прохання дівчинка відреагувала досить емоційно.
Смішно. Смішно, дуже смішно! Я нічого не вирішую. Це їхнє життя, я тут ні до чого. Дякую,
– заявила дівчинка.
Олександр Еллерт загадково усміхався, а тоді подякував доньці, що "хоча б вона це розуміє". Сам він відмовляється коментувати розставання з "Холостячкою".
Реакція доньки Еллерта на прохання примирити тата з Мішиною: дивіться відео онлайн
Розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта
- Перед відпусткою в Криму Ксенія Мішина оголосила, що вони з Еллертом більше не пара. Вона заявила, що рік у стосунках з гумористом був для неї драматичним, вона більше не може зраджувати себе і свого сина.
- Переможець "Холостячки" неоднозначно прокоментував розставання з Мішиною, опублікувавши визначення жанру драма на особистій сторінці в інстаграмі.
- Через два дні після емоційного допису Мішиної про розставання він приїхав в окупований Крим, де та відпочивала з сином. Чи зустрівся Еллерт з акторкою – невідомо, однак вони обоє перебували в Ялті.
- Ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник, який спостерігав за їхньою історією кохання, стверджує, що Еллерт з Мішиною дуже емоційні, тому й розійшлися. Він порадив ексам бути стриманішими.