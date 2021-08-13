Користувачі інстаграму неспроста звертаються до доньки Олександра Еллерта. Все тому, що Еля швидко потоваришувала з зірковою обраницею батька Ксенією Мішиною. Разом з сином "Холостяки" Платоном вони літали в Домінікану та подорожували Україною.

До теми Ксенія Мішина після розставання з Еллертом розповіла про самотність

Гуморист проводив день з донькою і дозволив фоловерам ставити їй запитання. Безумовно, без згадки про Ксенію Мішину не обійшлося. Шанувальник Еллерта написав: "Елю, помири тата з Ксю". На таке прохання дівчинка відреагувала досить емоційно.

Смішно. Смішно, дуже смішно! Я нічого не вирішую. Це їхнє життя, я тут ні до чого. Дякую,

– заявила дівчинка.

Олександр Еллерт загадково усміхався, а тоді подякував доньці, що "хоча б вона це розуміє". Сам він відмовляється коментувати розставання з "Холостячкою".

Реакція доньки Еллерта на прохання примирити тата з Мішиною: дивіться відео онлайн

Розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта