33-річна співачка Ріанна давно визначила межі приватності й не афішує особисте життя. Не дивно, що за кожним її кроком пильно слідкують папараці, які прагнуть вивідати бодай якісь деталі. Так, їм вдалось заскочити зірку на побаченні з бойфрендом A$AP Rocky.

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Закохані планували без зайвого галасу повечеряти в одному з ресторанів Нью-Йорка. Проте як тільки вони вийшли з авто, на них накинулись папараці. Нові фото Ріанни та A$AP Rocky вже розлетілись мережею.

Переглянути фото Ріанни та A$AP Rocky можна на сайті таблоїду Just Jared.

Образ Ріанни на побаченні з A$AP Rocky

Для виходу з коханим співачка обрала епатажний look. Вона з'явилась у напівпрозорій рожевій сукні, під яку не одягла білизну. Яскраве вбрання на тонких бретелях акцентувало не лише на бюсті Ріанни, а й на ніжках, адже його довершив пікантний розріз вище стегон.

Як творча особистість артистка поєднала літню сукню з масивною хутряною панамою такого ж рожевого кольору та золотистими босоніжками на підборах. До слова, репер A$AP Rocky проявив себе як джентельмен і накинув на кохану свою шкіряну куртку.

Роман Ріанни та A$AP Rocky