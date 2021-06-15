Вперше про роман барбадоської виконавиці Ріанни та американського репера A$AP Rocky (справжнє ім'я – Ракім Маєрс) заговорили у листопаді 2020 року. Нещодавно стало відомо, що вони й справді зустрічаються, однак пара не виносить усі деталі романтичних стосунків на публіку.

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A$AP Rocky про роман з Ріанною

Днями хіп-хоп виконавець коротко висловився про те, як він почувається у стосунках зі співачкою Ріанною. Чоловік зазначив, що знаменитість завжди його підтримує, а тому він справді щасливий.

Це дуже важливо – мати таку підтримку в реальному житті. Це приголомшливо, я по-справжньому щасливий, щиро,

– розповів A$AP Rocky.

Артист додав, що Ріанна робить його життя кращим.

Що відомо про роман Ріанни та A$AP Rocky