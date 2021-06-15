Вперше про роман барбадоської виконавиці Ріанни та американського репера A$AP Rocky (справжнє ім'я – Ракім Маєрс) заговорили у листопаді 2020 року. Нещодавно стало відомо, що вони й справді зустрічаються, однак пара не виносить усі деталі романтичних стосунків на публіку.
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A$AP Rocky про роман з Ріанною
Днями хіп-хоп виконавець коротко висловився про те, як він почувається у стосунках зі співачкою Ріанною. Чоловік зазначив, що знаменитість завжди його підтримує, а тому він справді щасливий.
Це дуже важливо – мати таку підтримку в реальному житті. Це приголомшливо, я по-справжньому щасливий, щиро,
– розповів A$AP Rocky.
Артист додав, що Ріанна робить його життя кращим.
Що відомо про роман Ріанни та A$AP Rocky
- Знаменитості знайомі особисто понад десяток років. A$AP Rocky у 2013 році виступав на розігріві у світовому турі Ріанни, брав участь у записі її пісні Cockiness і знімався у рекламі останньої колекції косметики Fenty Skin. Та на публіці пара виявляла тільки дружні стосунки.
- На початку 2020 року з'явилися перші чутки про роман, однак він не був серйозним, за словами інсайдерів. Та в листопаді артистів помітили за обідом з друзями в одному з готелів Нью-Йорка.
- Щоб проявити серйозність почуттів, Ріанна запросила репера відсвяткувати Різдво разом з її сім'єю. Поїздка пройшла чудово та невимушено.
- У травні 2021 року A$AP Rocky офіційно заявив про романтичні стосунки з Ріанною. Він зізнався, що виконавиця "вартує мільйон інших", а сам почувається чудово поряд із коханою. Репер висловився і про батьківство.