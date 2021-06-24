33-летняя певица Рианна давно определила границы приватности и не афиширует личную жизнь. Неудивительно, что за каждым ее шагом пристально следят папарацци, которые стремятся выведать хоть какие-то детали. Так, им удалось застать звезду на свидании с бойфрендом A$AP Rocky.

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Влюбленные планировали без лишнего шума поужинать в одном из ресторанов Нью-Йорка. Однако как только они вышли из авто, на них набросились папарацци. Новые фото Рианны и A$AP Rocky уже разлетелись в сети.

Посмотреть фото Рианны и A$AP Rocky можно на сайте таблоида Just Jared.

Образ Рианны на свидании с A$AP Rocky

Для выхода с возлюбленным певица выбрала эпатажный look. Она появилась в полупрозрачном розовом платье, под которое не надела белье. Яркий наряд на тонких бретелях акцентировал не только на бюсте Рианны, но и на ножках, ведь его дополнил пикантный разрез выше бедер.

Как творческая личность артистка совместила летнее платье с массивной меховой панамой такого же розового цвета и золотистыми босоножками на каблуках. К слову, рэпер A$AP Rocky проявил себя как джентельмен и накинул на любимую свою кожаную куртку.

Роман Рианны и A$AP Rocky