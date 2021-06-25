Ріанну та A$AP Rocky не хотіли впускати до нічного клубу

Популярна співачка Ріанна та репер A$AP Rocky днями відправилися на побачення в Нью-Йорку. Та з зірками трапився курйоз – їх не хотіли впускати до нічного клубу через відсутність документів.

Успішна барбадоська співачка Ріанна не афішує особисте життя. Навіть попри публічне підтвердження її роману з A$AP Rocky, пара рідко з'являється на публіці й виходить у світ разом. Та нещодавно папараці таки сфотографували зірок на побаченні.

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Ріанну та A$AP Rocky відмовилися впускати до нічного клубу

На побачення зіркова пара відправилась до одного з нічних клубів Нью-Йорка. Та зі знаменитостями трапився курйоз – вони не змогли зайти до закладу через охоронця, який відмовився їх впускати.

Охоронець попросив музикантів показати їхні ID-картки, однак, ймовірно, Ріанна та A$AP Rocky їх з собою не мали. Шанувальники також вважають, що артистку просто не впізнали.

Та згодом закохані все-таки змогли зайти до нічного клубу та насолодитися відпочинком.

Що відомо про роман Ріанни та A$AP Rocky