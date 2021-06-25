Успешная барбадосская певица Рианна не афиширует личную жизнь. Даже несмотря на публичное подтверждение ее романа с A$AP Rocky, пара редко появляется на публике и выходит в свет вместе. Но недавно папарацци все же сфотографировали звезд на свидании.

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Рианну и A$AP Rocky отказались впускать в ночной клуб

На свидание звездная пара отправилась в один из ночных клубов Нью-Йорка. Но со знаменитостями случился курьез – они не смогли зайти в заведение из-за охранника, который отказался их впускать.

Охранник попросил музыкантов показать их ID-карты, однако, вероятно, Рианна и A$AP Rocky их с собой не имели. Поклонники также считают, что артистку просто не узнали.

Но потом влюбленные все-же смогли зайти в ночной клуб и насладиться отдыхом.

Что известно о романе Рианны и A$AP Rocky