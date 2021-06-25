Успішна барбадоська співачка Ріанна не афішує особисте життя. Навіть попри публічне підтвердження її роману з A$AP Rocky, пара рідко з'являється на публіці й виходить у світ разом. Та нещодавно папараці таки сфотографували зірок на побаченні.
Цікаво Зірка фільму "Джуді" Рене Зеллвеґер закрутила роман з ведучим, який молодший на 10 років
Ріанну та A$AP Rocky відмовилися впускати до нічного клубу
На побачення зіркова пара відправилась до одного з нічних клубів Нью-Йорка. Та зі знаменитостями трапився курйоз – вони не змогли зайти до закладу через охоронця, який відмовився їх впускати.
Охоронець попросив музикантів показати їхні ID-картки, однак, ймовірно, Ріанна та A$AP Rocky їх з собою не мали. Шанувальники також вважають, що артистку просто не впізнали.
Та згодом закохані все-таки змогли зайти до нічного клубу та насолодитися відпочинком.
Що відомо про роман Ріанни та A$AP Rocky
- Знаменитості знайомі особисто понад десяток років. A$AP Rocky у 2013 році виступав на розігріві у світовому турі Ріанни, брав участь у записі її пісні Cockiness і знімався у рекламі останньої колекції косметики Fenty Skin. Та на публіці пара виявляла тільки дружні стосунки.
- На початку 2020 року з'явилися перші чутки про роман, однак він не був серйозним, за словами інсайдерів. Та в листопаді артистів помітили за обідом з друзями в одному з готелів Нью-Йорка.
- Щоб проявити серйозність почуттів, Ріанна запросила репера відсвяткувати Різдво разом з її сім'єю. Поїздка пройшла чудово та невимушено.
- У травні 2021 року A$AP Rocky офіційно заявив про романтичні стосунки з Ріанною. Він зізнався, що виконавиця "вартує мільйон інших", а сам почувається чудово поряд із коханою. Репер висловився і про батьківство.