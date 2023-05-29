Режисер Боднарчук розкритикував номер Марії Яремчук на Євробаченні: "Велика невдача"

Український режисер Олег Бондарчук, який ставив TVORCHI номер на Євробаченні 2023, висловився про виступ Марії Яремчук у Ліверпулі. Він розкритикував і заїжджені прийоми в постановці, і саму ідею запросити артистку, яка п'ять років не виступала.

У другому півфіналі Євробачення-2023, 11 травня, Марія Яремчук стала зіркою перформансу "Музика єднає покоління" та виконала пісню свого батька "Родина". Якщо одних розчулив виступ доньки Назарія Яремчука, то Олег Бондарчук не оцінив "геніальну" задумку режисера Германа Нєнова.

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Боднарчук розкритикував номер Марії Яремчук на Євробаченні

Бондарчук вважає, що режисерувати Євробачення-2023 від України обрали надто молоду команду, яка показала "велику невдачу" на європейському рівні. Йому не сподобалася поява Злати Дзюньки "на декорації Ірини Білик "Одинокая" 20-річної давнини", портрети Шевченка, Яремчука, Квітки Цісик з крупинок, які розтікались і нагадували скелети.

Щодо Яремчук і її 10-хвилинного перформансу. Дійсно глядачі не зрозуміли цього. Людина п'ять років не займається творчістю. Тут режисер більше думав, що донька заспіває пісню свого батька. До речі, пісню, яка просто пісня, вона не видатна. Ці портрети на одязі, збоку з крупинок, наче на "Голосі країни" робили кілька років назад. Це така дуже небезпечна тема – ми показуємо людей, яких уже немає серед нас, і потім такі як скелети,

– прокоментував Олег Бондарчук.

Крім того, режисер вважає несправедливим, що Марії Яремчук, реперу OTOY та Златі Дзюньці виділили 10 хвилин на сцені в Ліверпулі, а Джамалі, яка перемогла на Євробаченні-2016, – усього 30 секунд. До того ж її хіт "1944" зовсім не вписувався в Парад прапорів між Dancing Lasha tumbai Вєрки Сердючки та Show me your love Тіни Кароль.

"Це несправедливо, коли для Джамали є 30 секунд з її піснею "1944" у Параді прапорів, де всі веселяться, презентують себе, свої країни, і на контрасті музика міняється. І Джамалі потрібно перебороти цю атмосферу за 30 секунд. Я вважаю що це було трохи недоречно, там якраз Руслана своїми "Дикими танцями" запалила б, і все було прекрасно", – висловився Олег Бондарчук.