11 травня Марія Яремчук вперше з 2018 року вийшла на велику сцену – заспівала з українськими артистами попурі відомих пісень у другому півфіналі Євробачення 2023. Усі ці кілька тижнів артистка підігрівала інтерес аудиторії, а 26 травня запрем'єрила пісню "Щит і меч".

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Марія Яремчук випустила пісню "Щит і меч"

У команді Марії Яремчук кажуть, що за час відсутності в музичному просторі вона писала музику, шукала їй "одяг" і робила це у своєму темпі – без дедлайнів та релізів "під дату". Так, пісня "Щит і меч" – це перший трек з її майбутнього альбому AdLibitum.

Цій пісні п'ять років. Вона образна та автобіографічна. Втім, ви можете ширше масштабувати смисли, закладені в цій пісні, прочитати її не як особисту історію, а як щось про час, в якому ми живемо. Адже вона про "одну любов на все життя". Це може бути як любов до себе, чи любов до своєї справи, так і любов до рідної країни,

– прокоментувала Марія Яремчук.

До речі, у коментарях артистку підтримав кліпмейкер, креативний продюсер та режисер Євробачення-2023 Герман Нєнов, який і запросив її виступити у півфіналі в Ліверпуль. "Неймовірна", – написав він, а Марія Яремчук відповіла: "Дякую, дорогий".

Марія Яремчук – Щит і меч: слухайте онлайн