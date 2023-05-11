У Ліверпулі єврофанам показали перформенс про музичну історію України – "Музика єднає покоління". Головною його зіркою стала Марія Яремчук, яка представляла Україну на Євробаченні-2014. Разом з нею на сцену вийшли Злата Дзюнька з Дитячого Євробачення-2022 та репер OTOY, брат якого загинув на Азовсталі.

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Марія Яремчук, Злата Дзюнька та OTOY виступили на Євробаченні-2023

Українське попурі розпочалося з геніальної пісні Назарія Яремчука "Родина", яку виконала його донька Марія Яремчук. Далі на сцену вийшов OTOY, який зачитав реп на вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати". У дуеті з Яремчук Злата Дзюнька заспівала "Щедрик" Леонтовича – різдвяна мелодія, яку знають у всьому світі. На її походженні наголосила ведуча Юлія Саніна.

До речі, у номері було багато колосся, а на екранах – портрети Яремчука, Шевченка та Квітки Цісик.

Євробачення 2023 другий півфінал – виступ Марії Яремчук, Злати Дзюньки, OTOY: дивіться відео онлайн

Хто з українських артистів уже виступив на Євробаченні-2023