Продюсер та режисер Олег Бондарчук прокоментував, чи вважає справедливим те, що Руслані виділили так мало часу на Євробаченні-2023. Він згадав, як у 2017 році артистка нібито захопила процес підготовки до конкурсу.

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Олег Боднарчук про скандал з Русланою

"З Русланою сталася така цікава історія… Ця історія складається з двох частин. Перша частина – давай згадаємо 2017 рік і Євробачення в Києві. Я мав честь починати підготовку до конкурсу, мене обрали креативним продюсером, і ми три місяці працювали з командою зі Швеції. У нас було багато цікавих ідей. І в якийсь прекрасний момент команда Руслани з чоловіком Ксенофонтовим і з паном Грицаком рейдерськи захопили процес підготовки до Євробачення, і нас усіх змели буквально за один день", – розповів продюсер.

За словами Боднарчука, уряд України блокував всі контракти, а команда зі Швеції була шокована. Потім стало зрозуміло, що Руслана начебто ставила їм палки в колеса.

І десь у квітні, за місяць чи півтора до Євробачення, вони рейдерськи захопили підготовку. Виступ Руслани не планувався, бо це не було концепцією, але вони потім його впихнули. Мало того, що це було Євробачення в честь Джамали, її перемоги – їй дали якийсь такий номерок. Суперперфоманс був у Руслани,

– згадав режисер.

Боднарчук вважає це несправедливим щодо Джамали, концепції конкурсу та просто людських норм. На його думку, це бумеранг. "Те, що сталося цього року, коли концепцією були наші учасники, чи було справедливо не включити Руслану? Ні, це не справедливо. Їй було там місце. Але якщо ти разом складаєш перше несправедливо і друге несправедливо, то виходить, що дуже справедливо. Бумеранг. Але все, що з нею сталося, викликало в мене жалість".

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