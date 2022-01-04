Свята ніч з зірками: ексклюзивний рецепт різдвяного кулешу від Alyosha

4 січня 2022 , 14:00
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Джерело:

24 канал

Українська співачка Alyosha напередодні Святої вечері поділилася з читачами 24 каналу рецептом кулешу, який не лише прикрашає її різдвяний стіл, а й є відомою козацькою стравою.

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) долучилася до різдвяного проєкту "Свята ніч з зірками". Вона розповіла про особливу страву, яка щороку є на її столі на Святий вечір. 

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Важливо! Цікаво, що ж готують українські зірки в передвечір Різдва? Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками", де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу. З першою різдвяною зіркою ви зможете посмакувати стравами, які також будуть на Святій вечері у ваших улюблених артистів.

Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба.

Куліш для мене – це не просто страва. Куліш – це козацька страва, яку дуже любили запорізькі козаки, а я ж із Запоріжжя! Окрім того, Куліш – це дівоче прізвище моєї бабусі. І скажіть, куди дітися від кулешу? Нікуди. Доля!
– прокоментувала Alyosha.


Alyosha біля ялинки / Фото з інстаграму співачки

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Рецепт кулешу від Alyosha

Інгредієнти:

  • пшоно – 100 грамів;
  • картопля – 5 штук;
  • цибуля – 1 велика;
  • морква – 1 штука;
  • корінь петрушки;
  • корінь селери;
  • кріп;
  • петрушка;
  • лавровий лист (до смаку);
  • сіль (до смаку);
  • олія.

Спосіб приготування кулешу від Alyosha:

  • Пшоно вимочуємо, промиваємо та відварюємо.
  • Цибулю нарізаємо кубиками.
  • Моркву натираємо на дрібній терці та обсмажуємо на сковорідці з олією.
  • Картоплю вимиваємо, очищаємо та нарізаємо великими шматочками.
  • Коріння селери та петрушки також миємо, чистимо. Нарізаємо дрібними шматочками. 
  • Зауважте, що селера може перебити смак трави, тому варто використовувати лише частину кореня. 
  • До звареного пшона додаємо овочі, лавровий лист і сіль до смаку.
  • Тушкуємо все протягом 5 – 10 хвилин.
  • У готову страву додаємо зелень.
  • Подаємо куліш до святкового столу. 

Смачного!

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Alyosha з сім'єю біля ялинки / Фото з інстаграму співачки

Автор: Христина Кобак