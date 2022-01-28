Репетувала і матюкалася, – як Наталка Денисенко простояла на цвяхах 40 хвилин
Джерело:інстаграм Наталки Денисенко
Відома українська акторка Наталка Денисенко показала, як стояла на цвяхах 40 хвилин. Вона поділилась, що це було дуже боляче, але потім настало прийняття.
Відома українська акторка Наталка Денисенко поділилась з шанувальниками приголомшливим відео. Вона показала, як стояла на цвяхах.
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Наталка Денисенко стояла на цвяхах
Актриса зізналась, що простояла на цвяхах понад 40 хвилин. Спершу зірка відчувала нестерпний біль.
Коли я тільки стала, у перші хвилини репетувала і матюкалася, гнівалася, кричала, що я незручно поставила ногу і я не зможу, що це не для мене, потім у мене була паніка, мене це лякало і я не могла заспокоїтися, я говорила що не хочу нічого, я слабак і більше не можу…
– зізналась Наталка.
"Річ у тім, що коли в стопу одночасно впивається сотня голок, мозок сприймає це як "смертельну рану" і сигналізує тілу рятуватися, злізти, але якщо ти проходиш крізь цей біль, то організм запускає процеси регенерації", – додала вона.
Наталка Денисенко поділилась, що вона намагалась заспокоїти свій розум і трансформувати біль у спокій, а потім задоволення.
Наталка Денисенко стояла на цвяхах / Фото з інстаграму акторки
Наталка Денисенко стояла на цвяхах / Фото з інстаграму акторки
Хто з зірок практикує стояння на цвяхах
- Українська акторка Ксенія Мішина вперше спробувала стояти на цвяхах на ретриті. Згодом зірка спробувала цвяхостояння на шоу "Україна має талант".
- Співачка Тіна Кароль у розкладі дня також приділяє увагу стоянням на цвяхах. Вона поділилась, що це боляче, але зірка намагається дивитися на такі речі, як на прийняття болю.
Текст публікації Наталки Денисенко
Вчора я стала на цвяхи на 40 хвилин.
Давно вже чула про цю практику та її цікаві результати, і дуже хотіла спробувати. Для мене це виявилося в тисячі разів болючіше, ніж я могла собі уявляти! Якщо хтось стає, розкажіть, як це було у вас? І так, як це відбувається і для чого це роблять люди?
Перш ніж стати на цвяхи ми з Надею довго говорили, вона мене готувала, ставила багато особистих питань, розповідала як усе відбуватиметься, в чому сенс практики. Думаю якби я ставала з кимось іншим, я б втекла через 5 секунд, тому що це нестерпний біль (як мені здавалося спочатку).
А з Надею я простояла понад 40 хвилин. Коли я тільки стала, у перші хвилини репетувала і матюкалася, гнівалася, кричала, що я незручно поставила ногу і я не зможу, що це не для мене, потім у мене була паніка, мене це лякало і я не могла заспокоїтися, я говорила що не хочу нічого, я слабак і більше не можу… Річ у тім, що коли в стопу одночасно впивається сотня голок, мозок сприймає це як "смертельну рану" і сигналізує тілу рятуватися, злізти, але якщо ти проходиш крізь цей біль, то організм запускає процеси регенерації.
Тобто для мене сенс був у тому, щоб заспокоїти свій розум, і трансформувати цей нестерпний біль у спокій, і навіть задоволення! Я дивлюсь відео та розумію що без тих важливих слів Наді та її спокійного стану та підтримки я б не впоралася… Це дуже глибока психологічна робота з підсвідомістю, і в процесі ти дізнаєшся про себе більше, ніж за річної роботи з психологом.
А коли Надя сказала, що я простояла понад 40 хвилин, я була в шоці, адже здавалося, що минуло всього 15 хвилин. Коли ми звертаємо увагу на те, що "всередині себе", то час тече зовсім по-іншому.