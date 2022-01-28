Відома українська акторка Наталка Денисенко поділилась з шанувальниками приголомшливим відео. Вона показала, як стояла на цвяхах.

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Наталка Денисенко стояла на цвяхах

Актриса зізналась, що простояла на цвяхах понад 40 хвилин. Спершу зірка відчувала нестерпний біль.

Коли я тільки стала, у перші хвилини репетувала і матюкалася, гнівалася, кричала, що я незручно поставила ногу і я не зможу, що це не для мене, потім у мене була паніка, мене це лякало і я не могла заспокоїтися, я говорила що не хочу нічого, я слабак і більше не можу…

– зізналась Наталка.

"Річ у тім, що коли в стопу одночасно впивається сотня голок, мозок сприймає це як "смертельну рану" і сигналізує тілу рятуватися, злізти, але якщо ти проходиш крізь цей біль, то організм запускає процеси регенерації", – додала вона.

Наталка Денисенко поділилась, що вона намагалась заспокоїти свій розум і трансформувати біль у спокій, а потім задоволення.



Наталка Денисенко стояла на цвяхах / Фото з інстаграму акторки



Наталка Денисенко стояла на цвяхах / Фото з інстаграму акторки

Хто з зірок практикує стояння на цвяхах

Українська акторка Ксенія Мішина вперше спробувала стояти на цвяхах на ретриті. Згодом зірка спробувала цвяхостояння на шоу "Україна має талант".

Співачка Тіна Кароль у розкладі дня також приділяє увагу стоянням на цвяхах. Вона поділилась, що це боляче, але зірка намагається дивитися на такі речі, як на прийняття болю.

Текст публікації Наталки Денисенко

Вчора я стала на цвяхи на 40 хвилин.

Давно вже чула про цю практику та її цікаві результати, і дуже хотіла спробувати. Для мене це виявилося в тисячі разів болючіше, ніж я могла собі уявляти! Якщо хтось стає, розкажіть, як це було у вас? І так, як це відбувається і для чого це роблять люди?

Перш ніж стати на цвяхи ми з Надею довго говорили, вона мене готувала, ставила багато особистих питань, розповідала як усе відбуватиметься, в чому сенс практики. Думаю якби я ставала з кимось іншим, я б втекла через 5 секунд, тому що це нестерпний біль (як мені здавалося спочатку).

А з Надею я простояла понад 40 хвилин. Коли я тільки стала, у перші хвилини репетувала і матюкалася, гнівалася, кричала, що я незручно поставила ногу і я не зможу, що це не для мене, потім у мене була паніка, мене це лякало і я не могла заспокоїтися, я говорила що не хочу нічого, я слабак і більше не можу… Річ у тім, що коли в стопу одночасно впивається сотня голок, мозок сприймає це як "смертельну рану" і сигналізує тілу рятуватися, злізти, але якщо ти проходиш крізь цей біль, то організм запускає процеси регенерації.

Тобто для мене сенс був у тому, щоб заспокоїти свій розум, і трансформувати цей нестерпний біль у спокій, і навіть задоволення! Я дивлюсь відео та розумію що без тих важливих слів Наді та її спокійного стану та підтримки я б не впоралася… Це дуже глибока психологічна робота з підсвідомістю, і в процесі ти дізнаєшся про себе більше, ніж за річної роботи з психологом.

А коли Надя сказала, що я простояла понад 40 хвилин, я була в шоці, адже здавалося, що минуло всього 15 хвилин. Коли ми звертаємо увагу на те, що "всередині себе", то час тече зовсім по-іншому.