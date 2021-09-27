Тіна Кароль зараз перебуває в гастрольному турі. Щодня вона тішить шанувальників живими концертами у різних містах України. А в соціальних мережах показує, як проводить інший час.

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Тіна Кароль стояла на цвяхах

Виконавиця розповіла, що в розкладі її дня є один незвичний момент – стійка на цвяхах. Тіна не приховує, що це боляче, але вона дивиться на такі речі як на прийняття болю.

"Так, це боляче. Але це більше про прийняття болю й те, наскільки він страшний. Можливо, наш мозок лише малює біль таким нестерпним. Я у цій практиці лише початківець", – поділилася Кароль.

Тіна Кароль стояла на цвяхах: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, стояння на цвяхах також практикує Ксенія Мішина. Вперше вона розповіла про це під час ретриту в червні цього року. Згодом зірка повторила таку практику на зйомках проєкту "Україна має талант", де є суддею. Акторка вважає, що цвяхостояння – це приголомшливий досвід і з його допомогою людина може зустрітися з собою через фізичний біль.