Тіна Кароль зараз перебуває в гастрольному турі. Щодня вона тішить шанувальників живими концертами у різних містах України. А в соціальних мережах показує, як проводить інший час.
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Тіна Кароль стояла на цвяхах
Виконавиця розповіла, що в розкладі її дня є один незвичний момент – стійка на цвяхах. Тіна не приховує, що це боляче, але вона дивиться на такі речі як на прийняття болю.
"Так, це боляче. Але це більше про прийняття болю й те, наскільки він страшний. Можливо, наш мозок лише малює біль таким нестерпним. Я у цій практиці лише початківець", – поділилася Кароль.
Тіна Кароль стояла на цвяхах: дивіться відео онлайн