Через місяць, 23 жовтня, відбудеться прем'єра легендарного проєкту "Україна має талант". Наразі організатори знайомлять з першими учасниками конкурсу.

До слова Це відбувається в кожній парі, – Ксенія Мішина розповіла про стосунки з Еллертом

Ксенія Мішина стала на цвяхи

В один з ефірів на сцену талант-шоу вийде Станіслав Скочко, який продемонструє силовий перформанс. Він показав, на що здатне людське тіло. Чоловік займається силовим екстримом, тому практикує цвяхостояння.

Ксенія Мішина вирішила особисто перевірити талант учасника. Вона знайома з різними енергетичними практиками, якими часто займається. Тому акторка стане на цвяхи прямо на сцені.



Ксенія Мішина / Фото СТБ

Ксенія Мішина вважає, що цвяхостояння – приголомшливий досвід. З його допомогою ти можеш зустрітися з самим собою через фізичний біль.

І коли ти його долаєш, то очищуєшся, зміцнюєш свою силу волі й можеш переосмислити багато ситуацій свого життя, істину того, чим займаєшся і того, що відбувається навколо та всередині тебе. Це практика для душі, а не тіла. Але дістатися до глибин своєї душі ти можеш, тільки відчувши та зрозумівши своє тіло, ставши з ним одним цілим,

– розповіла акторка.



Ксенія Мішина / Фото СТБ

Зазначимо, що суддя "Україна має талант" вже стояла на цвяхах. Вона була на ретриті (духовному виїзному семінарі) у червні цього року. Також Мішина часто говорить про духовність, займається медитаціями.

"Мені, напевно, вкрай складно вам буде викласти максимальний сенс цього моменту, тому що цей досвід потрібно пройти, щоб зрозуміти про що це. Як відчуваю його я – це точно про себе, про очищення, про любов і прийняття себе цілком... Я відчула і прожила кілька станів, це було складно, легко, широко, глибоко. Це була яскрава і цікава жесть. І я як завжди вдячна", – ділилась акторка.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму акторки