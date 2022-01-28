Українська співачка Тіна Кароль дуже рідко ділиться кадрами з повсякденного життя. Та днями вона поділилась серією незвичних знімків.

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Як минув січень Тіни Кароль

За допомогою світлин знаменитість вирішила продемонструвати, як минув початок її 2022 року. На кадрах зірка позувала у приватному літаку, а також показала, як займається йогою.

Через фото Тіна Кароль поділилась, як проводила час – читала книжки та куштувала десерти. Не обійшлось і без концертів та виступів.

"Мій січень", – лаконічно підписала кадри зірка.

Січень Тіни Кароль / Фото з інстаграму зірки

Зауважимо, тиждень тому Тіна Кароль виступила на весіллі у Львові. Для приватної вечірки вона обрала стильне вбрання від дизайнера David Koma, яке одягала на "Голос країни".

Реакція мережі

Фото Тіни Кароль з повсякденного життя підкорили мережу й лише за кілька годин зібрали понад 24 тисячі вподобань та безліч коментарів: