Известная украинская актриса Наталья Денисенко поделилась с поклонниками поразительным видео. Она показала, как стояла на гвоздях.
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Наталка Денисенко стояла на гвоздях
Актриса призналась, что простояла на гвоздях более 40 минут. Сперва звезда чувствовала невыносимую боль.
Когда я только стала, в первые минуты орала и материлась, злилась, кричала, что я неловко поставила ногу и я не смогу, что это не для меня, потом у меня была паника, меня это пугало, и я не могла успокоиться, я говорила что не хочу ничего, я слабак и больше не могу…
– призналась Наталья.
"Дело в том, что когда в стопу одновременно впивается сотня игл, мозг воспринимает это как "смертельную рану" и сигнализирует телу спасаться, слезть, но если ты проходишь сквозь эту боль, то организм запускает процессы регенерации", – добавила она.
Наталка Денисенко поделилась, что она пыталась успокоить свой ум и трансформировать боль в покой, а потом удовольствие.
Наталка Денисенко стояла на гвоздях / Фото из инстаграма актрисы
Наталка Денисенко стояла на гвоздях / Фото из инстаграма актрисы
Кто из звезд практикует стояние на гвоздях
- Украинская актриса Ксения Мишина впервые попыталась стоять на гвоздях на ретрите. Впоследствии звезда попробовала гвоздестояние на шоу "Україна має талант".
- Певица Тина Кароль в расписании дня также уделяет внимание стоянию на гвоздях. Она поделилась, что это больно, но звезда пытается смотреть на такие вещи, как принятие боли.
Текст публикации Натальи Денисенко
Вчера я стала на гвозди на 40 минут.
Давно уже слышала об этой практике и ее интересных результатах, и очень хотела попробовать. Для меня это оказалось в тысячи раз больнее, чем я могла себе представлять! Если кто-то становится, расскажите, как это было у вас? И так, как это происходит и для чего это делают люди?
Прежде чем стать на гвозди, мы с Надей долго говорили, она меня готовила, ставила много личных вопросов, рассказывала как все будет происходить, в чем смысл практики. Думаю если бы я становилась с кем-то другим, я бы сбежала через 5 секунд, потому что это невыносимая боль (как мне казалось вначале).
А с Надей я простояла более 40 минут. Когда я только стала, в первые минуты орала и материлась, злилась, кричала, что я неловко поставила ногу и я не смогу, что это не для меня, потом у меня была паника, меня это пугало, и я не могла успокоиться, я говорила что не хочу ничего, я слабак и больше не могу... Дело в том, что когда в стопу одновременно впивается сотня игл, мозг воспринимает это как "смертельную рану" и сигнализирует телу спасаться, слезть, но если ты проходишь сквозь эту боль, то организм запускает процессы регенерации.
То есть для меня смысл был в том, чтобы успокоить свой разум, и трансформировать эту невыносимую боль в покой, и даже удовольствие! Я смотрю видео и понимаю что без тех важных слов Нади и ее спокойного состояния и поддержки я бы не справилась... Это очень глубокая психологическая работа с подсознанием, и в процессе ты узнаешь о себе больше, чем годовой работы с психологом.
А когда Надя сказала, что я простояла более 40 минут, я была в шоке, ведь казалось, что прошло всего 15 минут. Когда мы обращаем внимание на то, что "внутри себя", то время течет совсем по-другому.