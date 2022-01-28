Известная украинская актриса Наталья Денисенко поделилась с поклонниками поразительным видео. Она показала, как стояла на гвоздях.

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Наталка Денисенко стояла на гвоздях

Актриса призналась, что простояла на гвоздях более 40 минут. Сперва звезда чувствовала невыносимую боль.

Когда я только стала, в первые минуты орала и материлась, злилась, кричала, что я неловко поставила ногу и я не смогу, что это не для меня, потом у меня была паника, меня это пугало, и я не могла успокоиться, я говорила что не хочу ничего, я слабак и больше не могу…

– призналась Наталья.

"Дело в том, что когда в стопу одновременно впивается сотня игл, мозг воспринимает это как "смертельную рану" и сигнализирует телу спасаться, слезть, но если ты проходишь сквозь эту боль, то организм запускает процессы регенерации", – добавила она.

Наталка Денисенко поделилась, что она пыталась успокоить свой ум и трансформировать боль в покой, а потом удовольствие.



Наталка Денисенко стояла на гвоздях / Фото из инстаграма актрисы



Наталка Денисенко стояла на гвоздях / Фото из инстаграма актрисы

Кто из звезд практикует стояние на гвоздях

Украинская актриса Ксения Мишина впервые попыталась стоять на гвоздях на ретрите. Впоследствии звезда попробовала гвоздестояние на шоу "Україна має талант".

Певица Тина Кароль в расписании дня также уделяет внимание стоянию на гвоздях. Она поделилась, что это больно, но звезда пытается смотреть на такие вещи, как принятие боли.

Текст публикации Натальи Денисенко

Вчера я стала на гвозди на 40 минут.

Давно уже слышала об этой практике и ее интересных результатах, и очень хотела попробовать. Для меня это оказалось в тысячи раз больнее, чем я могла себе представлять! Если кто-то становится, расскажите, как это было у вас? И так, как это происходит и для чего это делают люди?

Прежде чем стать на гвозди, мы с Надей долго говорили, она меня готовила, ставила много личных вопросов, рассказывала как все будет происходить, в чем смысл практики. Думаю если бы я становилась с кем-то другим, я бы сбежала через 5 секунд, потому что это невыносимая боль (как мне казалось вначале).

А с Надей я простояла более 40 минут. Когда я только стала, в первые минуты орала и материлась, злилась, кричала, что я неловко поставила ногу и я не смогу, что это не для меня, потом у меня была паника, меня это пугало, и я не могла успокоиться, я говорила что не хочу ничего, я слабак и больше не могу... Дело в том, что когда в стопу одновременно впивается сотня игл, мозг воспринимает это как "смертельную рану" и сигнализирует телу спасаться, слезть, но если ты проходишь сквозь эту боль, то организм запускает процессы регенерации.

То есть для меня смысл был в том, чтобы успокоить свой разум, и трансформировать эту невыносимую боль в покой, и даже удовольствие! Я смотрю видео и понимаю что без тех важных слов Нади и ее спокойного состояния и поддержки я бы не справилась... Это очень глубокая психологическая работа с подсознанием, и в процессе ты узнаешь о себе больше, чем годовой работы с психологом.

А когда Надя сказала, что я простояла более 40 минут, я была в шоке, ведь казалось, что прошло всего 15 минут. Когда мы обращаем внимание на то, что "внутри себя", то время течет совсем по-другому.