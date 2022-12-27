Пісню "Чути гімн", яку репер Skofka присвятив загиблому другові, цинічно вкрали росіяни

Український репер Skofka у серпні випустив трек під назвою "Чути гімн", де згадав про жорстокі вбивства в Бучі та на Азовсталі. Він присвятив її загиблому на війні другові. Але росіянам це не завадило повністю вкрасти "мінус" пісні і накласти на неї власні слова.

Трек з'явися на ютуб-каналі 26 грудня від раніше невідомих виконавців. Вкрадену пісню вони назвали "Выстоим", а в описі додали, що кадри "про життя і службу у прифронтовому Донецьку надав їм їхній бойовий товариш – боєць батальйону "Спарта".

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Росіяни у кліпі "натицяли" багато рашистських символів Z та V (назва їхнього ютуб-каналу така ж), а в самому кліпі вони нерозбірливо співають щось про "стійкість пацанів". У кліпі також можна побачити російські триколори.

Натомість нагадаємо, що пісня українця Skofka "Чути гімн" після релізу стала однією з найпопулярніших у 2022 році. Все тому, що репер згадує про Ірпінь, Бучу та інші міста після деокупації. Також згадує історичні постаті та Дніпро, і, попри всі жахіття, співак наголошує, що однаково всюди чути український гімн. Свій трек він присвятив другові Коноводові Валентину, який помер, захищаючи Україну.

Skofka – Чути гімн: дивитись відео онлайн

Skofka в інстаграм-сторіс поділився, що про крадіжку росіян йому розповіли підписники. Проте він іронічно та коротко це прокоментував: "До такого я точно не був готовим".

У коментарях під російським відео деякі слухачі-росіяни залишають подяки за "унікальний" трек, але знайшлись і ті, які сказали, що пісня – крадена зі Skofka.

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Нагадаємо, що за 10 місяців повномасштабного вторгнення Росії росіяни не вперше крадуть українські пісні та видають за свої. Така історія вже трапилась зі Златою Огнєвіч та її піснею "Зозуля", з піснями "Біля тополі" та "Ванька-встанька", з піснею Олі Полякової "Королева ночі" та інші.