Серед них і романси, і навіть повстанські пісні. Так, наприклад, як прояв "ісконно руского іскуства" був випущений гімн соцреалістичної епохи "Вставай, страна, огромная". Насправді це пісня Криворізьких повстанців УНР, написана 1919 року. Її вкрав російський поет Василь Лебедєв-Кумач, якого ще за життя звинувачували у злісному плагіаті.

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Українські пісні, які вкрали росіяни

"Повстань, повстань, народе мій" – "Вставай, страна, огромная".

"В саду осіннім айстри білі" – "Вот кто-то с горочки спустился".

"Ех, яблучко" – "Эх, яблочко!".

"Ой мороз, мороз, не студи мене" – "Ой мороз, мороз, не морозь меня".

"Чуєш мій друже, славний юначе" – "Смело мы в бой пойдём за власть советов".

Пам'ятайте! Росія – країна-мародер, яка системно грабує своїх сусідів,

– нагадали в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, що росіяни нахабно крадуть у нас не лише класичні твори, а й сучасні пісні. Так, наприклад, окупанти переклали пісню Скрябіна "Мам" російською мовою, не змінюючи ні текст, ні музику. Це ж саме повторилося з хітом гурту "Океан Ельзи" – "Не твоя війна".

До речі, у червні росіянам прилетіла "отвєточка". Тіктокер з Ужгорода глумився з окупантів, абсурдно переспівуючи російські хіти українською мовою. Вірусним став його кавер на трек МакSим "Знаешь ли ты". У виконанні хлопця він прозвучав так: "Знаєш чи ти, вздівж нічних доріг йшла бісяком, не жаліючи ніг".