Українська співачка та блогерка, учасниця "Голосу країни" Маша Бондарнеко написала пісню про війну "Ванька-встанька", у якій висміяла російських військових і порадила "приготувати пакет". Цей трек вже кілька місяців популярний у мережі, він навіть сподобався росіянам.
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Вже давно не секрет, що росіяни не соромляться красти українське. Навіть, коли вони воюють з українцями, всіляко висловлюються проти нас, продовжують красти. Окупантам сподобався трек Маші і вони вирішили просто перекласти його російською мовою.
Українці борються за своє на всіх фронтах. Інтернет-користувачі почали масово скаржитися на вкрадену пісню, тому її заблокували в тік-тоці.
Така ж ситуація з піснею "Біля тополі" гурту Enej, яка в час повномасштабної війни отримала популярність завдяки виконанню артиста SHUMEI.
Це вже не перший випадок, коли росіяни цинічно крадуть українські пісні. У час повномасштабної війни вони окуповують не лише землі, а й намагаються привласнити мистецтво. Які відомі композиції вони видавали за свої – дізнайтеся за посиланням.