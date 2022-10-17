Українська співачка та блогерка, учасниця "Голосу країни" Маша Бондарнеко написала пісню про війну "Ванька-встанька", у якій висміяла російських військових і порадила "приготувати пакет". Цей трек вже кілька місяців популярний у мережі, він навіть сподобався росіянам.

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Вже давно не секрет, що росіяни не соромляться красти українське. Навіть, коли вони воюють з українцями, всіляко висловлюються проти нас, продовжують красти. Окупантам сподобався трек Маші і вони вирішили просто перекласти його російською мовою.

Українці борються за своє на всіх фронтах. Інтернет-користувачі почали масово скаржитися на вкрадену пісню, тому її заблокували в тік-тоці.

Текст Маші Бондаренко: "Ванька, встань-ка, що таке? / Приготуй собі пакет! / Ванька-встанька, не біжи! Вже немає куди йти!". Текст росіян: "Раз, два, три, четыре, пять / Не устанем повторять / Наш солдат идет вперед / Защищает свой народ".

Така ж ситуація з піснею "Біля тополі" гурту Enej, яка в час повномасштабної війни отримала популярність завдяки виконанню артиста SHUMEI.

Текст Enej: "Там біля тополі калина росте / Мамині очі чекають тебе / Сива у розпачі плаче / Сина все чекає / Та в Бога вже його душа / Мам, я в бою за волю пішов в далечінь / За правду і долю нових поколінь / За тих, хто у морі далеко / І крилами лелеки повернуться живі". Текст росіян: "Там где-то за полем калина растет / И мама сыночка с слезах снова ждет / Ты, мама, не плачь, я скучаю / Вернусь, я обещаю".

Це вже не перший випадок, коли росіяни цинічно крадуть українські пісні. У час повномасштабної війни вони окуповують не лише землі, а й намагаються привласнити мистецтво. Які відомі композиції вони видавали за свої – дізнайтеся за посиланням.