Український репер Skofka присвятив композицію "Чути гімн" другові, який загинув на війні. Тепер пісня посіла перше місце в рейтингу ютуба.

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Пісня Skofka посіла перше місце в трендах

Хіт "Чути гімн" очолив рейтинг "популярного" у відділі "музика". Трек злетів на перше місце через три тижні після прем'єри, а також його прослухали близько 6 мільйонів разів.



Пісня Skofka у трендах / Скриншот з ютуба

Skofka – "Чути гімн": слухайте онлайн

Що цікаво, у коментарях піснею захоплюються не лише українці, але й люди з інших країн. Вони підтримують нашу державу:

"Перемога України – це й наша перемога, ми радіємо вашим успіхам, плачемо, коли плачете ви. Наш народ з вами. Грузія любить Україну ";

"; "Поляки – браття українців. Хвала народу України. Вітання з Польщі ";

"; " Литва любить вас, браття. Тримайтесь. Слава Україні";

браття. Тримайтесь. Слава Україні"; " Чехія з вами . Україна мусить виграти над тими російськими орками. Слава Україні";

. Україна мусить виграти над тими російськими орками. Слава Україні"; "Моя улюблена пісня. Надсилаємо любов вам з Латвії ";

"; "Щодня слухаю цю пісню. І перед очима розруха смерть вибухи. Ви в нашому серці, у наших молитвах. Перемогти може лише вільний народ, а не раби. Українці, я хоч і з Казахстану, але пишаюся вами, вільним, сильним народом. Україна переможе".

Репер Skofka присвятив пісню другові дитинства Коноводову Валентину Валентиновичу. Він загинув на війні, захищаючи Україну.

Додамо, ще однією успішною піснею в ютубі стала композиція "Думи" Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова. Трек прослухали понад 10 мільйонів разів.