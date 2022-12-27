Песню "Чуты гимн", которую рэпер Skofka посвятил погибшему другу, цинично украли россияне

Украинский рэпер Skofka в августе выпустил трек под названием "Чуты гимн", где упомянул о жестоких убийствах в Буче и на Азовстале. Он посвятил ее погибшему на войне другу. Но россиянам это не помешало полностью украсть минус песни и наложить на нее собственные слова.

Трек появился на ютуб-канале 26 декабря от ранее неизвестных исполнителей. Украденную песню они назвали "Выстоим", а в описании добавили, что кадры "о жизни и службе в прифронтовом Донецке предоставил им боевой товарищ – боец батальона "Спарта".

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Россияне в клипе "натискивали" многие рашистские символы Z и V (название их ютуб-канала такие же), а в самом клипе они неразборчиво поют что-то об "устойчивости пацанов". В клипе также можно увидеть русские триколоры.

Напомним же, что песня украинца Skofka "Чуты гимн" после релиза стала одной из самых популярных в 2022 году. Все потому, что рэпер вспоминает Ирпень, Бучу и другие города после деоккупации. Также вспоминает исторические личносты и Днепр, и, несмотря на все ужасы, певец отмечает, что все равно слышно украинский гимн. Свой трек он посвятил умершему другу Коноводову Валентину, который погиб, защищая Украину.

Skofka – Слышно гимн: смотреть видео онлайн

Skofka в инстаграм-сторис поделился, что о краже россиян ему рассказали подписчики. Однако он иронично и коротко это прокомментировал: "К такому я точно не был готов".

В комментариях под российским видео некоторые слушатели-россияне оставляют благодарности за "уникальный" трек, но нашлись и те, кто сказал, что песня – крадена из Skofka.

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Напомним, что за 10 месяцев полномасштабного вторжения России россияне не в первый раз воруют украинские песни и выдают за свои. Такая история уже случилась с Златой Огневич и ее песней "Зозуля", с песнями "Биля тополи" и "Ванька-встанька", с песней Оли Поляковой "Королева ночи" и другие.