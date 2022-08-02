Реліз треку на ютубі відбувся лише 1 серпня, а він уже облетів усі соцмережі. У пісні "Чути гімн" Skofka (справжнє ім'я – Володимир Самолюк) пообіцяв, що окупантам дістанеться і за "Азов", і за Бучу, і за Ірпінь, і за Херсон, і за Донбас, і за лани квітучі.
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Skofka випустив вірусний трек "Чути гімн"
Поки буде "Чути гімн" в усіх містах України, доти і буде жити Україна! Наш народ вже показав себе і на що готовий, щоб захистити своє. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо, жаль тільки якими жертвами,
– прокоментував Skofka.
Репер зізнався, що "Чути гімн" присвятив своєму другу дитинства Коноводову Валентину Валентиновичу, який поклав життя за нашу свободу.
"Вічна пам'ять тобі, друже, вічно тебе будемо пам'ятати", – написав артист.
Skofka – Чути гімн: дивіться відео онлайн
Реакція мережі на "Чути гімн" Skofka
- "Вічна пам'ять Валіку і всім нашим хлопцям, які загинули за Україну. Герої не вмирають";
- "Дуже сильно! Слова, які поцілили в серце кожного українця. Дякую за твою творчість";
- "За Азов і Бучу, за Дні, за Дніпро і кручі" – до мурашок";
- "Просто кращий, попав у саме серце! Дякую за вашу творчість! Бойовий дух найголовніше, і ви дуже допомагаєте";
- "Прекрасний трек! Сильний та глибокий! Дякую".