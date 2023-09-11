"Продажна тварюка": зрадниця Тодоренко готова ганьбитись і вихваляти Росію у шоу пропагандистів
Джерело:Регіна Тодоренко
Зрадниця Регіна Тодоренко стала ведучою туристичного шоу, в якому буде вихваляти Росію. Українці швидко поставили артистку на місце.
Одеситка Регіна Тодоренко, славу якій подарувало шоу "Орел і решка", стала ведучою іншого туристичного шоу. Проєкт "Руссо Експресо" є відверто пропагандистською програмою, а його концепція "злизана" з українського тревел-шоу.
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Регіні Тодоренко мало кривавих рублів
Зрадниця продовжує мовчати про війну Росії проти України, а тепер ще й буде вихваляти країну-терористку, щоб заробити більше кривавих рублів. Регіна Тодоренко хоче стати "справжньою" патріоткою Росії та залишатись під крилом Кремля.
"Ми з Тімуром об'їздили всю країну в пошуках найнеймовірніших людей і пам'яток", – каже Тодоренко в анонсі шоу. Співведучим артистки буде росіянин, шоумен Тимур Родрігес. Очевидно, що в проєкті закриватимуть очі на те, як справді живуть росіяни. Та правду вже продемонстрували окупанти, коли вторгнулися в Україну та дивувались асфальтованим дорогам й туалетом у домі.
Чергове пропагандистське шоу / Фото з телеграму Тодоренко
Українці з обуренням коментують дописи Регіни Тодоренко. Хоч багатьох вже не дивує цинічність зрадниці, яка виросла в Одесі.
- "Самій від себе не гидко?";
- "Ганьба! Гроші не пахнуть?";
- "Ви взяли участь у шоу, яке напряму пропагує підтримку країни, яка вбиває невинних людей, люди кинули все, у когось взагалі нічого не залишилося. А ви про велич кривавої країни розпинатиметеся і про російську дрібну душонку розповідатимете. Тепер ясно висвітлили свою точку зору на ситуацію у вашій рідній країні";
- "Продажна тварюка!";
- "Це ж наскільки потрібно любити гроші";
- "Поки росіяни бомблять рідну Одесу, ти кажеш, як добре у Росії";
- "Як живеться на криваві рублі?".
Регіна хотіла приїхати в Одесу
- У червні Регіна Тодоренко ствердно відповіла на запитання, чи хоче приїхати в Одесу. Тоді вона показала архівне фото з Дерибасівської. Та зрадниця, мабуть, забула, що перебуває у санкційних списках. В українській Одесі її ніхто не чекає.
- Тоді артистку поставив на місце MELOVIN: "Ой, а що таке? Скучила? Чому так різко? Розбирати гардероб, доки вбивали одеситів їй було ок. А тепер чомусь згадала про дім. Ну збиратись вона може. Але дуже сподіваюсь, що повернення не буде. Вона обрала бік. І обрала собі батьківщину. У війну або ти з нами, або ти з ворогом".
- Регіна Тодоренко зі зрозумілих причин не реагує на обстріли України. Після того, як масовано обстріляли Одесу, куди вона намилилась, зрадниця продовжувала публікувати фото з відпочинку.