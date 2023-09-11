"Продажна тварюка": зрадниця Тодоренко готова ганьбитись і вихваляти Росію у шоу пропагандистів

Зрадниця Регіна Тодоренко стала ведучою туристичного шоу, в якому буде вихваляти Росію. Українці швидко поставили артистку на місце.

Одеситка Регіна Тодоренко, славу якій подарувало шоу "Орел і решка", стала ведучою іншого туристичного шоу. Проєкт "Руссо Експресо" є відверто пропагандистською програмою, а його концепція "злизана" з українського тревел-шоу.

До теми Видала маячню про Україну: зрадниця Таїсія Повалій зганьбилась на пропагандистських концертах

Регіні Тодоренко мало кривавих рублів

Зрадниця продовжує мовчати про війну Росії проти України, а тепер ще й буде вихваляти країну-терористку, щоб заробити більше кривавих рублів. Регіна Тодоренко хоче стати "справжньою" патріоткою Росії та залишатись під крилом Кремля.

"Ми з Тімуром об'їздили всю країну в пошуках найнеймовірніших людей і пам'яток", – каже Тодоренко в анонсі шоу. Співведучим артистки буде росіянин, шоумен Тимур Родрігес. Очевидно, що в проєкті закриватимуть очі на те, як справді живуть росіяни. Та правду вже продемонстрували окупанти, коли вторгнулися в Україну та дивувались асфальтованим дорогам й туалетом у домі.



Чергове пропагандистське шоу / Фото з телеграму Тодоренко

Українці з обуренням коментують дописи Регіни Тодоренко. Хоч багатьох вже не дивує цинічність зрадниці, яка виросла в Одесі.

"Самій від себе не гидко?";

"Ганьба! Гроші не пахнуть?";

"Ви взяли участь у шоу, яке напряму пропагує підтримку країни, яка вбиває невинних людей, люди кинули все, у когось взагалі нічого не залишилося. А ви про велич кривавої країни розпинатиметеся і про російську дрібну душонку розповідатимете. Тепер ясно висвітлили свою точку зору на ситуацію у вашій рідній країні";

"Продажна тварюка!";

"Це ж наскільки потрібно любити гроші";

"Поки росіяни бомблять рідну Одесу, ти кажеш, як добре у Росії";

"Як живеться на криваві рублі?".

Регіна хотіла приїхати в Одесу