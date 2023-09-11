Одесситка Регина Тодоренко, славу которой подарило шоу "Орел и решка", стала ведущей другого туристического шоу. Проект "Руссо Экспрессо" – откровенно пропагандистская программа, а его концепция "слизана" с украинского тревел-шоу.

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Регине Тодоренко мало кровавых рублей

Предательница продолжает молчать о войне России против Украины, а теперь еще и будет восхвалять страну-террористку, чтобы заработать больше кровавых рублей. Регина Тодоренко хочет стать "настоящей" патриоткой России и оставаться под крылом Кремля.

"Мы с Тимуром объездили всю страну в поисках самых невероятных людей и памяток", – говорит Тодоренко в анонсе шоу. Соведущим артистки будет россиянин, шоумен Тимур Родригес. Очевидно, что в проекте будут закрывать глаза, как действительно живут россияне. Но правду уже продемонстрировали оккупанты, когда вторглись в Украину и удивлялись асфальтированным дорогам и туалетам в доме.



Очередное пропагандистское шоу / Фото с телеграма Тодоренко

Украинцы с возмущением комментируют сообщения Регины Тодоренко. Хотя многих уже не удивляет циничность предательницы, которая выросла в Одессе.

"Самой от себя не противно?";

"Позор! Деньги не пахнут?";

"Вы приняли участие в шоу, которое напрямую пропагандирует поддержку страны, которая убивает невинных людей, люди бросили все, у кого вообще ничего не осталось. А вы о величии кровавой страны будете распинаться и о российской мелкой душонке будете рассказывать. Теперь ясно осветили свою точку зрения на ситуацию в вашей родной стране";

"Продажная тварь!";

"Это же, насколько нужно любить деньги";

"Пока россияне бомбят родную Одессу, ты говоришь, как хорошо в России";

"Как живется на кровавые рубли?"

Регина хотела приехать в Одессу