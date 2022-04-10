Регіна Тодоренко поскаржилася на погрози та звинуватила Колю Сєргу в хайпі

Ексбойфренд Регіни Тодоренко загинув від рук окупантів у Бучі. Артистка звинуватила колегу Колю Сєргу на хайпі її імені. Саме Коля розповів про смерть колишнього коханого Тодоренко, яка продовжує мовчати про війну.

Співачка родом з Одеси, але вже декілька років живе та розвиває кар'єру в Росії. Поки російські окупанти вбивають мирних українців, Тодоренко продовжує підло мовчати, через що почала отримувати погрози.

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Тодоренко почали погрожувати

Виконавиця поводиться так, ніби в Україні немає війни. Вона залишається в Росії, мовчить та оборюється, бо на її адресу почали надходити погрози. Й не дивно, бо українців оборює така позиція Регіни, коли росіяни вбивають, катують та ґвалтують.



Регіні Тодоренко почали погрожувати / Скриншот з інстаграм-сторіз ведучої

Регіна Тодоренко звинуватила Сєргу в хайпі

Регіна Тодоренко закрила сторінку в інстаграмі для користувачів з України.

Також артистка заявила, що колишній колега з програми "Орел і решка" Коля Сєрга намагається хайпувати на її імені. Він публічно розповів, що орки вбили в Бучі його друга, який раніше зустрічався з Регіною.

Тодоренко написала Колі з питанням, чому він не повідомив їй про це особисто, оскільки має її номер телефону. Сєрга прочитав повідомлення, але не відповів.

Навіть попри те, що деякі мої товариші публічно принижують або ж хайпують на моєму імені, я все одно буду допомагати. Зверніть увагу, як людина читає мої повідомлення, але не відповідає, а лише продовжує хайпувати публічно,

– з обуренням написала Тодоренко.



Регіна Тодоренко звинуватила Сєргу в хайпі / Скриншот з інстаграм-сторіз ведучої

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