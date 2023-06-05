Зрадниця Регіна Тодоренко звернулася до росіян і зізналася, чому плаче у Москві: ганебне відео
Джерело:Регіна Тодоренко
Одеситка Регіна Тодоренко залишилася жити в Москві та як ні в чому не бувало будує кар'єру у країні окупантів. Днями вона звернулася до своїх російських фанів і заявила, що ті доводять її до сліз.
Річ у тому, що 1 червня зрадниця України Регіна Тодоренко презентувала у Москві свою книжку для дітей "Регіна-мандрівниця рятує Австралію". Після заходу для друзів і преси артистка зняла відео російським фанам, які змітають твір з полиць і пишуть гарні відгуки. Це нібито доводить її до сліз. Тоді як вбивства безневинних українських дітей, вочевидь, так не розчулюють.
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Зрадниця Регіна Тодоренко цинічно звернулася до росіян
Книжка вже в топі продажів. Я бачу тільки ваші хороші, добрі відгуки, що для мене дико важливо. Ви собі не уявляєте, як мені важливо, щоб книжка була цікава і дітям, і батькам. Я іноді навіть плачу, коли читаю ваші коментарі. Дякую, що ви є, дякую, що ви підтримуєте мою творчість і взагалі будь-які мої божевільні ідеї. Я всіх дуже сильно люблю,
– заявила Регіна Тодоренко на камеру.
На ганебне звернення Регіни Тодоренко відреагували у телеграм-каналі Олексія Дурнєва – "Боже, яке кончене". Там написали: "Знаєте, через що інколи плаче ригінка? Через те, що її книжечка сподобалася кацапкам. А ви що подумали?"
- Нагадаємо! Регіна Тодоренко, яка народилася в Одесі, вже 16-й місяць ігнорує війну в Україні та виступає за "мир у всьому світі". У квітні вона пояснювала, що мовчить, бо хоче зберегти сім'ю з Топаловим, з яким у неї різні політичні позиції. Вони навіть "наклали вето на будь-які політичні розмови".
- Після цього зрадниця додумалася назвати сина Миром, повне ім'я хлопчика – Мирослав. На це бурхливо реагували українські зірки – Даша Астаф'єва радила переназвати "путіним", а Катя Осадча наголосила, що Регіна показала чергове дно цинізму.
- До речі, учасниця "Холостяка" Вікторія Варлей бачила Регіну Тодоренко в Маямі. Вона "на сльозі" сказала їй про те, що в неї чоловік росіянин, а діти наполовину українці.