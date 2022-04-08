Регіна Тодоренко перервала мовчання після загибелі ексбойфренда в Бучі: як вона відреагувала

Шоумен Коля Сєрга розповів, що в Бучі окупанти застрелили його друга Аліка, який колись зустрічався з Регіною Тодоренко. Він дорікнув колезі за ігнор, а та, на диво, перервала мовчання.

Звичайно, сподіватися на те, що Регіна Тодоренко засудила Росію за війну в Україні – марно. Її реакція на смерть колишнього хлопця ну дуже лаконічна.

Важливо Він був у стосунках з Регіною Тодоренко, – Коля Сєрга розповів про друга, якого вбили в Бучі

Як Регіна Тодоренко відреагувала на загибель ексбойфренда

В інстаграм-сторіс гастролерка опублікувала запалену свічку, а внизу додала рядки з вірша Марини Цвєтаєвої "Уж сколько их упало в эту бездну".

Вже скільки їх впало в цю безодню, розгорнуту вдалині! Настане день, коли і я зникну з поверхні землі,

– процитувала Регіна Тодоренко.

Щоправда, невідомо, так зірка відреагувала на загибель екскоханого Аліка чи вшанувала пам'ять усіх жертв "русского міра".

Фото з інстаграм-сторіс Регіни Тодоренко

Через 10 годин співачка знову звернулася до 7,9-мільйонної аудиторії в сторіс. "Дякую вам за підтримку", – написала вона, а тоді влаштувала опитування на тему, чи ділять її фоловери людей за принципом "хороший/поганий, добрий/злий", а світ "на чорне та біле".

Нагадаємо, що поки весь український шоу-біз засуджує Тодоренко за мовчання, вона має на те свої відмазки: