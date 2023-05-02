Я обжиралася, – Раміна прокоментувала схуднення й показалася в джинсах, з яких випадає

За останні чотири місяці Раміна Есхакзай схудла на 11 кілограмів. Зараз вона важить 52 і їй доводиться вшивати джинси, які купувала рік тому. Інтерв'юерка прокоментувала свій приголомшливий результат.

Днями 31-річна Раміна похвалилася схудненням і пообіцяла, що піде на спорт, щоб тіло було пружним. Тож уже вшиває джинси, з яких відверто випадає, і ділиться, як довела себе до 63 кілограмів, а потім скинула 11.

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Раміна прокоментувала схуднення на 11 кілограмів

Прийшла підшити джинси, які купувала на початку вторгнення. Я купила їх рік тому, коли приїхала до Відня з зимовими речами. Тоді вага була 63 кілограми. На 11 кілограмів більше, ніж зараз,

– прокоментувала Раміна.

Раміна схудла на 11 кілограмів / Скриншот з відео

Раміна схудла на 11 кілограмів / Скриншот з відео

Однак блогерка наголосила, що таке вражаюче схуднення – це результат роботи не тільки з нутріціологом, а й з психологом, бо на початку вторгнення вона "їжею закривала потребу у схваленні, тривожність", "на людях їла мало, а сама обжиралася". Зараз Раміна спокійніша й більше не заїдає стрес.

"Те, що я нарешті схудла – це результат не тільки 4 місяців роботи з нутріціологом. До цього були і школа харчування, і курси в телеграмі. Те, що я не могла так довго схуднути, набирала вагу, почувалася некомфортно в цій вазі – це було пов'язано з моїм психологічним станом, з моїм ставленням до цього світу. Я не помічала людей, які пічкають мене негативом. І я як їжак мовчала, а потім "гав" пасивною агресією на когось з близьких, на підписників своїх, на критиків. Я стала спокійнішою, пофігістичною, припинила виправдовуватися. Це все робота з психологом", – висловилася Раміна в інстаграм-сторіс.