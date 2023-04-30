Раміна Есхакзай зізналася, на скільки кілограмів схудла за рік, та розсекретила свою вагу

Інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай розповіла про своє схуднення під час війни. Зараз вона намагається тримати себе у формі. Блогерка також розсекретила свою вагу.

В Instagram журналістка поділилася подробицями. Раміна також показала ваги та розсекретила, що зараз важить 52 кілограми.

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Раміна зізналася, що від початку повномасштабної війни вона скинула майже 11 кілограмів.

Зараз блогерка має на меті стабілізувати свою вагу, адже нутріціолог порадила їй припинити худнути.

Той момент, коли нутріціолог вже зупиняє. Сама навчила їсти солодке та худнути, а тепер треба зупинитися… Може і спортом скоро займуся. Для пружного тіла – це треба,

– поділилася Раміна.



Раміна розповіла про своє схуднення / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Раніше Раміна заявила, що їй довелося звернутися до лікаря заради зовнішнього вигляду. За її словами, у вересня блогерка лягла під ніж пластичного хірурга та зробила септопластику – операцію з вирівнювання викривленої носової перегородки.

А днями Раміна розповіла про те, що замислюється про всиновленням дитини. Про це вона почала думати після того, як порвала з юристом після заручин та 5 років стосунків. Що стало причиною – невідомо, Раміна заявила, що "брудної білизни не буде".