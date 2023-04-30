В Instagram журналистка поделилась подробностями. Рамина также показала весы и рассекретила, что сейчас весит 52 килограмма.

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Рамина призналась, что с начала полномасштабной войны она сбросила почти 11 килограммов.

Сейчас блоггер имеет целью стабилизировать свой вес, ведь нутрициолог посоветовала ей прекратить худеть.

Тот момент, когда нутрициолог уже останавливает. Сама научила есть сладкое и худеть, а теперь надо остановиться… Может, и спортом скоро займусь. Для упругого тела – это нужно,

– поделилась Рамина.



Рамина рассказала о своем похудении / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Ранее Рамина заявила, что ей пришлось обратиться к врачу ради внешнего вида. По ее словам, в сентябре блогерша легла под нож пластического хирурга и сделала септопластику – операцию по выравниванию искривленной носовой перегородки.

А на днях Рамина рассказала о том, что задумывается об усыновлении ребенка. Об этом она начала думать после того, как порвала с юристом после помолвки и 5 лет общения. Что стало причиной – неизвестно, Рамина заявила, что "грязного белья не будет".