З'явилося акне, зайва вага, – Раміна Есхакзай зізналась, яку перенесла операцію

Блогерка і журналістка Раміна Есхакзай у новому інтерв'ю розповіла про те, як стрес під час війни вплинув на її здоров'я. Щоб повернути той зовнішній вигляд, який був до 24 лютого, дівчині довелося звернутися до лікаря.

У час повномасштабної війни Раміна Есхакзай навіть наважилася на операцію, яку дуже давно відтягувала. Дівчина пояснила, що зробила це, щоб нарешті нормально дихати.

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Для чого Раміна Есхакзай зробила септопластику

У вересня блогерка лягла під ніж пластичного хірурга та зробила септопластику – операцію з вирівнювання викривленої носової перегородки. Ще зі школи Раміні було важко дихати на одну ніздрю. Вона максимально відтягувала операцію, здавалося, що зміниться форма носа.

Під час війни я замислилася, що, може, пора вже нормально дихати, і попросила підписників порадити мені лікаря. Ця операція коштувала 40 тисяч гривень. Це і септопластика, і вирізання кісти, і випалювання азотом. Я вирішила зайнятися здоров'ям, тому що думаю, якщо помру, то хоч подихати треба нормально,

– поділилася Есхакзай.

Також Раміна налаштовується на лазерну корекцію зору. Зірка прагне зробити її до перемоги, оскільки після війни не буде часу на це.

Вплив стресу на здоров'я блогерки

Після 24 лютого наречений Раміни пішов на війну, що додало ще більшого стресу в її життя. Психологічний стан, коли перебуває у постійному напруженні, негативно вплинув на її здоров'я.

Я на стресі реально набрала вагу, в мене з'явилося акне, в мене з'явилася лупа. Це жах. І я зараз користуюся спеціальними засобами, які мені виписала дерматолог для того, щоби шкіра була такою, як до війни, спеціальний шампунь використовую,

– сказала журналістка.

Лише зараз вага дівчини приходить в норму, потрохи відновлюється психологічний стан. Раміна слідкує за тим, щоб правильно харчуватися. Не обмежує себе, але в раціон додала більшу кількість круп та інших корисних продуктів.

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