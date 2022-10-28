Оля Цибульська запостила в інстаграм архівне відео, яке зняла після того, як чотири дні не могла встати з ліжка. Тоді вона ще не здогадувалася, чому раптово захворіла, а коли загриміла під крапельницю, всі пазли зійшлися.
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Чому Оля Цибульська загриміла під крапельницю на місяць
Я добрехалася сама собі, коли постійно намагалася робити вигляд, що в мене все добре. Прокидалася зранку, записувала мотивуючі сторіз вам, обдзвонювала рідних і близьких, бадьорим голос запевняла, що все ок. Категорично забороняла собі погані думки і губила себе справжню десь між трьома крапками після фрази "я повинна бути сильною для...". Організм просто сказав "так, стоп", і я загриміла під крапельницю на місяць,
– розповіла Оля Цибульська.
Вона додала, що за дослідженнями МОЗ понад 90% українців мали прояви хоча б одного з симптомів посттравматичного стресового розладу, тож закликала всіх приділяти увагу своєму психологічному здоров'ю.
Де не стоятимемо – вистоїм. Бережи себе заради майбутнього всієї країни,
– наголосила Оля Цибульська.
- До речі, у квітні Світлана Тарабарова так само опинилася під крапельницею в Івано-Франківську, бо не турбувалася про своє емоційне здоров'я. Вона нервувала і страждала через "синдром уцілілого", тож резерви її організму скінчилися.
- Натомість MamaRika хотіла звернулися до психолога, адже через через стрес у неї "повилазило дуже багато хронічних хвороб", з'явилися проблеми зі шлунком, через які вона лягла в лікарню і перенесла операцію.