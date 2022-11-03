Во время полномасштабной войны Рамина Эсхакзай даже решилась на операцию, которую очень давно оттягивала. Девушка объяснила, что сделала это, чтобы наконец-то нормально дышать.
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Для чего Рамина Эсхакзай сделала септопластику
В сентябре блогерка легла под нож пластического хирурга и сделала септопластику – операцию по выравниванию искривленной носовой перегородки. Еще со школы Рамине было тяжело дышать на одну ноздрю. Она максимально оттягивала операцию, казалось, что изменится форма носа.
Во время войны я задумалась, что, может, пора уже нормально дышать, и попросила подписчиков посоветовать мне врача. Эта операция стоила 40 тысяч гривен. Это и септопластика, и вырезание кисты, и обжиг азотом. Я решила заняться здоровьем, потому что думаю, если умру, то хоть подышать надо нормально,
– поделилась Эсхакзай.
Также Рамина настраивается на лазерную коррекцию зрения. Звезда стремится сделать ее к победе, поскольку после войны не будет времени на это.
Влияние стресса на здоровье блоггерки
После 24 февраля жених Рамины пошел на войну, что придало еще больше стресса в ее жизни. Психологическое состояние, когда находится в постоянном напряжении, негативно повлияло на ее здоровье.
Я на стрессе реально набрала вес, у меня появилось акне, у меня появилась перхоть. Это ужас. И я сейчас пользуюсь специальными средствами, которые мне выписала дерматолог для того, чтобы кожа была такой, как до войны, специальный шампунь использую,
– сказала журналистка.
Только сейчас вес девушки приходит в норму, понемногу восстанавливается психологическое состояние. Рамина следует за тем, чтобы правильно питаться. Не ограничивает себя, но в рацион добавило большее количество круп и других полезных продуктов.
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