За лаштунками сценічного та особистого життя Тіна Кароль зараз ділиться в телеграмі. Артистка тривалий час майже постійно перебуває за кордоном, де розповідає про війну в Україні.

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Тіна Кароль назвала продукти, які варто виключити з раціону

Щоб не втрачати красу, артистка намагається їсти якомога менше вуглеводів. Майже завжди Кароль має з собою домашню здорову їжу. Так їй вдається підтримувати баланс всіх необхідних продуктів. В телеграмі Тіна показала свій перекус у вигляді вареного яйця. З прихильницями співачка поділилася ще й корисною порадою.

Ніщо так не губить красу й тонус, як вуглеводи. Зменшуючи їх, отримуєш результати age control. Так, складно триматися, коли постійні стреси, але складніше дивитися на себе у дзеркало, коли там щось, а не ти,

– написала Кароль під фото.

Тіна Кароль / Фото з телеграму співачки

Зірка опублікувала й декілька своїх фотографій, на яких зображена у повсякденному одязі. Кароль одягнула комфортне вбрання світлого кольору, волосся вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала матовою коричневою помадою.

Нагадаємо, нещодавно Тіна несподівано заговорила про самотність. Вона зазначила, що це відчуття ніколи не зникне. Однак артистка робить свою самотність інструментом для творчості. Використовує, щоб створювати нові пісні.