Фанати Раміни постійно цікавляться її вагою та просять поради. Раніше зірка вже ділилася результатами схуднення.

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Днями Раміна Есхакзай відверто розсекретила свої нинішні параментри:

її вага зараз – 52,5 кілограма,

зріст – близько 164 сантиметрів.

об'єм талії – 64 сантиметри, стегон – 90 сантиметрів, а бюсту – 91 – 92 сантиметри.



Раміна Есхакзай розсекретила вагу / Фото з її інстаграм-сторіс

Деякі фанати захвилювалися, чи не набагато Есхакзай схудла за 2,5 місяців. Проте Раміна заспокоїла прихильників та зазначила, що на 10 кілограмів вона схудла за півроку. "Ой, за які 2,5 місяців. Від грудня до травня худла. Це 4,5 – 5 місяців", – зазначила блогерка.

Також знаменитість показала, як тепер виглядає її фігура після схуднення. Блогерка засвітила струнким тілом у купальнику.



Раміна Есхакзай у купальнику / Фото з її інстаграму

У коментарях шанувальники написали безліч коментарів та "засипали" її компліментами через схуднення:

"Ви ультра худенька".

"Раміна, чудово виглядаєте".

"Боже, яка ви худа та гарна".

"Раміна, у вас дуже гарна форма! І це при тому, що в залі ви не займаєтеся".

"Яка у вас крута фігура".

"Фігура супер".

"Ви така красива".

Раніше Раміна теж показувала відео у купальнику. Але вона його запостила, щоб привернути увагу в Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством, пов’язаним з війною. Блогерка надала контакти, куди звертатися у випадку такої біди.

Крім того, Есхакзай вже пояснювала, що її схуднення – це результат роботи не тільки з нутриціологом, а й з психологом, бо на початку вторгнення вона заїдала стрес, а тепер цього не робить.

До речі, з психологом вона все ще працює, однак тепер через розставання з нареченим Євгеном Проніним, з яким зустрічалася 5 років і якому сказала "так" на Мальдівах у травні 2021.