Фанаты Рамины постоянно интересуются ее весом и просят советов. Раньше звезда уже делилась результатами похудения.

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На днях Рамина Эсхакзай откровенно рассекретила свои нынешние параметры:

ее вес сейчас – 52,5 килограмма,

рост – около 164 сантиметров.

объем талии – 64 сантиметра, бедер – 90 сантиметров, а бюста – 91 – 92 сантиметра.



Рамина Эсхакзай рассекретила вес / Фото с ее инстаграм-сторис

Некоторые фанаты взволновались, не намного ли Эсхакзай похудела за 2,5 месяца. Однако Рамина успокоила поклонников и отметила, что на 10 килограммов она похудела за полгода. "Ой, за какие 2,5 месяцев. С декабря до мая худела. Это 4,5 – 5 месяцев", – отметила блоггерша.

Также знаменитость показала, как сейчас выглядит ее фигура после похудения. Блоггерша засветила стройное тело в купальнике.



Рамина Эсхакзай в купальнике / Фото с ее инстаграммы

В комментариях поклонники написали множество комментариев и "засыпали" ее комплиментами из-за похудения:

"Вы ультра худенькая".

"Рамина, отлично выглядите".

"Боже, какая вы худая и красивая".

"Рамина, у вас очень хорошая форма! И это при том, что в зале вы не занимаетесь".

"Какая у вас крутая фигура".

"Фигура супер".

"Вы такая красивая".

Раньше Рамина тоже показывала видео в купальнике. Но она его запостила, чтобы привлечь внимание в Международный день борьбы с сексуальным насилием, связанным с войной. Блогерша предоставила контакты, куда обращаться в случае такой беды.

Кроме того, Эсхакзай уже объясняла, что ее похудение – это результат работы не только с нутрициологом, но и с психологом, потому что в начале вторжения она заедала стресс, а теперь этого не делает.

Кстати, с психологом она все еще работает, однако теперь из-за расставание с женихом Евгением Прониным, с которым встречалась 5 лет и которому сказала "да" на Мальдивах в мае 2021 года.