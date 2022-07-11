Троє з Донбасу без дому: Дурнєв, Бєдняков та Птушкін приїхали на виставку згорілої техніки
Джерело:інстаграм Антона Птушкіна
У Празі, Чехія, 11 липня розпочалась виставка підбитої техніки російської армії, яку відвідали троє українських ведучих. Символічно, що всі вони з Донеччини та Луганщини, які тимчасово перебувають під окупацією росіян.
На демонстрацію підбитої російської техніки "Україна – щит Європи" Олексій Дурнєв, Андрій Бєдняков та Антон Птушкін запрошують на 18:00, локація – Latenska Plan. Чоловіки закликають прийти українцям на виставку, а також взяти за компанію своїх друзів-чехів. Так вони хочуть показати, що українці роблять з тими, хто посягає на їхню землю, а також показати наслідки реальної війни, яка не "десь далеко".
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На спільному фото троє українських ведучих стоять на тлі згорілого танку. Антон Птушкін зазначив, що через 54 роки після "Празької весни" російські танки знову стоять у Чехії. Щоправда, вони вже ніколи не зрушать з місця.
Антон Птушкін, Андрій Бєдняков та Олексій Дурнєв у Празі / Фото з інстаграм-сторіс
Російська підбита техніка у Празі / Фото з інстаграм-сторіс Птушкіна
Російські танки у Празі на демонстрації / Фото з інстаграм-сторіс
У ведучих росія забрала дім
- Антон Птушкін втратив дім ще у 2014 році – чоловік родом з Луганська, який зараз перебуває під окупацією росіян. Звідти йому вдалось евакуювати його маму.
- Андрій Бєдняков родом з Маріуполя, хоча давно живе у Києві. Під окупацією росіян у березні та квітні перебувала його рідна сестра з мамою. На жаль, матір там померла через ускладнення зі здоров'ям. Жінку вдалось вивезти, аби не хоронити у подвір'ї Маріуполя. Бєдняков досі важко переживає втрату будинку, міста та рідної людини.
- Олексій Дурнєв – також родом з Маріуполя. Перші тижня квітня він не міг зв'язатись з тіткою та двоюрідним братом, які залишились в окупації. Яка зараз їхня доля – невідомо. Ведучий наголошував, що він готовий долучитися до відбудови Маріуполя, коли місто деблокують.