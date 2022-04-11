Відомий український ведучий та блогер Олексій Дурнєв зізнався, що деякі його родичі все ще перебувають у Маріуполі. Однак йому невідомо, як вони зараз.

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Олексій Дурнєв про родичів у Маріуполі

Ведучий поділився, що в тимчасово окупованому місті є тітка та двоюрідний брат, з якими немає зв'язку.

Не зрозуміло, яка їхня доля. Днів 10 тому спільні знайомі їх десь начебто бачили. Говорили, що з ними все гаразд, наскільки це може бути. Але більше з ними не було зв'язку,

– зізнався Олексій.

Чоловік поділився думками, для чого російські загарбники розбомбили його рідне місто.

"Якщо міркувати без емоцій, мені моя голова підказує, що не на їхню користь так поводитися. Якщо, наприклад, раніше можна було припустити й бути при цьому правим, що існували люди, які думали, що приєднання до РФ чи вступ їхньої армії на територію Донецької області, яка залишилася – добре, то після такої поведінки й подій, я думаю, що цих людей значно менше", – зазначив Дурнєв.

Зауважимо, Олексій Дурнєв готовий відбудовувати рідний Маріуполь, як тільки відбудеться деблокада. Він хоче створити фонд, долучити до нього відомих маріупольців і взятися, наприклад, за культурні будівлі. Блогер планує говорити про знищений ущент Маріуполь на міжнародному рівні й сподівається на гранти від Європи.

Нагадаємо, у Маріуполі також були родичі Андрія Бєднякова. Вони тижнями не виходили на зв'язок, але на початку квітня змогли евакуюватися.